Donald Trump köszöntötte a násznépet

Váratlanul jelent meg egy esküvői vendégei között a 45. amerikai elnök, szelfizett is többekkel.

Donald Trump tizenhét napra a New Jersey államban, Bedminsterben található golfkomplexumába helyezte át székhelyét, mivel a Fehér Ház nyugati szárnyában felújítási munkálatok zajlanak. Az amerikai elnök máskor is híve a „munkás pihenésnek", ahogy ő hívja. A következő két hétben is folyamatosan dolgozni fog, a golfklubjába vár több embert a törvényhozásból és a tanácsadói közül. Folyamatos marad a telefonos diplomáciája is, legutóbb a dél-koreai elnökkel egyeztetett Észak-Korea ügyében.

Amerikában szokás esküvőket tartani golfklubokban, így történt ez szombaton Bedminsterben is, amikor

a násznép legnagyobb meglepetésére hirtelen felbukkant Donald Trump

és üdvözölte a vendégeket, voltak, akikkel szelfizett is, örömmel fogadták, számolt be róla a Fox News.

Nem ez volt az első eset, hogy meglepetésszerűen gratulál, legutóbb Donald Trump június 10-én bukkant fel hirtelen egy bedminsteri esküvőn. Februárban pedig Floridában haladt el egy esküvői fogadás mellett, és akkor sem mulasztotta el, hogy gratuláljon a meglepődött ifjú párnak.