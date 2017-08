Fejre esett a lépcsőn és meghalt a szenátornő, a helyettese nem sajnálja

Egészen furcsa körülmények között meghalt Nicole Bricq egykori francia miniszter, jelenlegi szenátor asszony. Egyedül töltötte a nyári vakációját egy dél-francia családi házban, az emeletről lefelé indult a lépcsőn, majd nem tudni, hogyan és miért, de fejjel leesett. Azt nem tudni, ki hívta a mentőket és a rendőröket, mindenesetre néhány óra múlva a kórházban meghalt. De az ügy folytatása is sajátosan alakult.

Nicole Bricq a népszerűtlen szocialista elnök, Francois Hollande kormányának volt a minisztere, majd szenátorrá választották. A szocialista politikusok közül elsőként csatlakozott Emmanuel Macron mozgalmához. (Macron, ahogy többször megírtuk, szintén Hollande minisztere volt, de aztán bukott szocialista politikusból centristává alakult és saját mozgalmat alakított, és megnyerte az elnökválasztást.)

A szenátornő halála természetesen mindenkit megdöbbentett, politikustársait is, érthetően politikai oldaltól függetlenül.

Viszont, egy hozzá közel álló asszony, Helene Lipietz zavaros dolgokat kezdett írni saját blogján a szenátornő haláláról. Egyrészt szójátékokkal kezdte írását. Macron mozgalmának nevét és a lépcsőről való lezuhanást egy vicces kifejezéssel hozta közel egymáshoz. Macron mozgalmát "Gyerünk" vagy "Előre", esetleg "Lendületben", így lehetne fordítani. Tehát, ha a "Lendületben" fordítást választjuk, úgy hangozna nagyjából Helene Lipietz szellemeskedése, hogy „milyen furcsa, hogy Lendületben volt, és most lendületesen lezuhant”.

Helene Lipietz szintén baloldali politikusnő, csak ő környezetvédő. Ő helyettesítette a szenátusban Bricq asszonyt, amikor az miniszter volt. Most is hat hétig, az őszi szenátusi választásokig ő ül a helyére. Elődjét egyébként egy helyen szocialista katonácskának is nevezi.

Miután a zagyva és kegyeletsértő levél nagy felháborodást keltett, újabbakat írt. Magyarázkodni kezdett, de aztán megint sértegetett. Úgy fogalmazott, hogy nem tudja, hogy Bricq vallásos-e, de ő igen, és meg van győződve, hogy jó helyre került. Máshol pedig arról írt, hogy nem fog krokodilkönnyeket hullatni. Később pedig arról elmélkedik, hogy még él saját, 96 éves édesanyja, és amikor megtudta tőle, hogy Nicole Bricq meghalt, azt mondta neki az idős asszony, hogy milyen szerencsés Nicole, hogy így halt meg, hogy lezuhant a lépcsőről.

Macron elnök szenátornőjének furcsa halála után a francia politikai életet újabb sokk érte: a baloldali politikusnő, a meghalt szenátor asszony helyettesének minden részvétet és emberséget nélkülöző levele.