Kétgyerekes, gyorshajtó asszonyt üldöztek a rendőrök

Filmekbe illő autós üldözés helyszíne volt az angliai Wythenshawe: a rendőrök húsz percig üldözték a kétszázzal száguldó Volkswagen Sciroccót, ami áthajtott piros lámpákon, és időnként a forgalommal szemben haladt. Majd amikor az autó motorja füstölni kezdett és felmondta a szolgálatot, a sofőr futva menekült tovább, de a rendőrök utolérték. Az ámokfutó egy 24 éves, kétgyerekes anyuka volt.

Martin Rudland bíró a nő ítéletének az indoklásában elmondta, hogy tizenöt éve foglalkozik hasonló ügyekkel a Manchesteri Királyi Bíróságon, de ehhez hasonló ámokfutással még nem találkozott. Megan Nolan az összes lehetséges közlekedési szabályt megszegte, és hogy nem okozott kárt mások járműveiben, az csak a késő éjszakai időpontnak köszönhető.

A 24 éves Megan Nolannak egy hároméves és egy kétéves gyereke van, azt tervezte, hogy szeptembertől munkába áll mint oktatási asszisztens. Június 4-én barátainál volt látogatóban, ahol alkoholt is fogyasztott. Éjjel egy óra körül hazaindult, és egy rendőrjárőr azért figyelt fel rá, mert nem tartotta be a kötelező sebességhatárt. Megan Nolan gázt adott és megpróbálta lerázni a rendőröket, akik szirénázva utána indultak. Az angol nő sorra hajtott át piros lámpákon és időnként átcsúszott a túlsó sávba is. Nem sokkal később még egy rendőrautó bekapcsolódott az üldözésbe, de a biztonsági kamerák felvételein jól látszik, hogy rendőrök nehezen bírták az ámokfutó anyuka diktálta iramot. Húsz perces hajsza után Megan Nolan autójának motorja füstölni kezdett, ő pedig lefékezett és futva menekült tovább, de rövid üldözés után a rendőrök elfogták. Kiderült, hogy nem volt érvényesbiztosítása sem, de szerencsére kárt csak a saját autójában okozott.

Börtönbe megy

Martin Rudland bíró sajnálkozását fejezte ki, hogy letöltendő börtönbüntetésre kell ítélnie, és ezzel elszakítani egy időre a gyerekeitől, de a társadalomra ennyire veszélyes viselkedésért ez a megfelelő büntetés, mert nem vehető tekintetbe semmilyen enyhítő körülmény. Megan Nolan egyévi börtönbüntetést kapott, és leghamarabb hat hónap után lehet mérlegelni a feltételes szabadlábra helyezését, ezen kívül három évre eltiltották az autóvezetéstől. A 24 éves anyuka zokogva hallgatta az ítélethirdetést, saját magát idiótának nevezte azért, amit elkövetett. Martin Rudland bíró külön köszönetet mondott az intézkedő rendőröknek, akik végig megőrizték a higgadtságukat, és ezért sem anyagi kár, sem személyi sérülés nem keletkezett, írta a The Sun.