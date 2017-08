Válni készül a világ leggazdagabb embere

Roman Abramovics, a világ egyik leggazdagabb embere. Szakértők szerint a Londonban élő orosz üzletemberé lehet a világ egyik legdrágább válása, ha sor kerül rá.

Az 50 éves Abramovics vagyonát legkevesebb hétmilliárd fontra, vagyis átszámítva 2350 milliárd forintra becsülik. Övé a Chelsea FC, amelyet 2003-ban hozott vissza a tönk széléről, s amely jelenleg a világ egyik legértékesebb csapata. Értékét 1,4 milliárd fontra, vagyis 470 milliárd forintra becsülik.

Abramovics emellett szenvedélyes műgyűjtő, imádja a modern művészetet, kollekciójában sorakoznak Francis Bacon és Lucian Freud művei. 2008-ban 43 millió fontért vásárolta meg Bacon egyik triptichonját, Freudtól 17 milliós alkotása is van.

Házak, jachtok, házasságok

Szerte a világon vannak ingatlanai, Oroszországban állítólag négy, Franciaországban három, illetve az USA-ban kettő. Londoni otthona a brit főváros Knightsbridge nevű előkelő negyedében található, 50 millió fontot ér. Övé a világ második legnagyobb jachtja is. A 170 méter hosszú Eclipse 1,5 milliárd fontot ér, két helikopterleszálló van rajta, 24 szoba és két medence.

A pénz felét is viheti az ex feleség

Roman Abramovicsnak ez a harmadik házassága. 2008-ban vette feleségül Dasa Zsukovát, akitől két gyereke született: egy lány és egy fiú. Az üzletembernek a második feleségétől öt gyereke van. Irina Malandinától 2007-ben vált el, 150 millió fontot fizetett neki a megállapodás részeként. Első házassága 1987-től 1990-ig tartott.

Az oligarcha és a saját családja révén is gazdag Dasa Zsukova közleményben jelentette be, hogy véget ért a kapcsolatuk, de hangsúlyozták, hogy barátok maradnak. A 36 éves feleség az Egyesült Államokban nőtt fel, sok időt tölt New Yorkban. Tagja a Metropolitan Múzeum igazgatótanácsának, saját divatmárkája van. Nemrégiben Donald Trump amerikai elnök vejének testvére, Joshua Kushner oldalán látták. Dasa Zsukova közeli barátja az elnök lányának, Ivankának, és januárban részt vett Trump beiktatásán.

Amennyiben Angliában válnak el, úgy Dasa Zsukova a közös vagyon felére lehet jogosult. Az Egyesült Államokban vagy Oroszországban azonban más a helyzet. Kérdés, hogy kötöttek-e házassági szerződést.