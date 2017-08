Koncert közben, a színpadon halt meg egy fiatal énekes

Koncert közben halt meg egy fiatal ukrán bluesénekes, az Ivan Blues & Friends együttes ünnepelt szólistája.

A 33 éves Ivan Gyenyiszenko, művésznevén Ivan Blues utolsó dala után esett össze a színpadon az Augusztusi Blues nevű nemzetközi zenei fesztiválon az észtországi Haapsalu városban szombaton.

A mellében érzett heves fájdalom ellenére utolsó számát nagy erőfeszítéssel még befejezte, de aztán eszméletlenül omlott a padlóra. Egy konferanszié a színpadról kérte a közönség soraiban esetleg helyet foglaló orvosok segítségét.

A zenészt szívmasszázzsal fél órán át próbálták újraéleszteni, de hiába. A szervezők közlése szerint szívinfarktusban halt meg.

A hét elejére a rajongók részvétnyilvánításaival telt meg az ukrán közösségi média.

A lelki erő és a bátorság szimbóluma volt