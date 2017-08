Lánykereskedő migráns bandák tombolnak Nagy-Britanniában

Gyerekeket és fiatal nőket kényszerített szexre egy muszlim migránsokból álló bűnbanda az angliai Newcastle-ban. Most ítélték el őket, összesen több, mint 300 év börtönt kaptak. A rendőrség végül csak úgy tudta leleplezni őket, hogy egy elítélt pedofilt épített be a bűnbandába.

A hálózat 2011 és 2014 között kereskedett 14 és 25 év közötti lányokkal és fiatal nőkkel, akiket először alkohollal vagy kábítószerrel elbódítottak, majd szexpartikon áruba bocsátottak.

A Newcastle nyugati részén működő bűnbanda tagjai közül 17 férfit és egy nőt ítéltek el. A bangladesi, pakisztáni, indiai, iraki, iráni és török lánykereskedők összesen több mint 300 év börtönt kaptak, többek között nemi erőszakért és emberkereskedelemért.

A rendőrség eddig 278 áldozatukat azonosította, közülük mindössze húsz mert tanúvallomást tenni a banda tagjai ellen, akikkel szemben több per is zajlott.

Az ügyben jellemző módon a legnagyobb sajtóvita amiatt alakult ki, hogy a rendőrség egy elítélt pedofil segítségével buktatta le a kegyetlen bandát. A helyi rendőrfőkapitány azt mondta, egyszerűen nem volt más mód, mint a pedofilt beépíteni.

Nem ez volt az első eset Nagy-Britanniában, hogy hasonló hálózatot buktattak le. 1997 és 2013 között Rotherhambenlegalább 1400 gyereket zsákmányolt ki szexuálisan egy pakisztáni migránsokból álló bűnbanda. Az áldozatok közt több 11-12 éves lány is volt. Az az ügy azért keltett nagy felháborodást, mert kiderült, hogy az esetek harmadáról tudtak a szociális munkások, de úgy érezték, rasszisták lennének, ha feljelentést tennének. Sőt, az is kiderült, hogy a városi tanácsnál kezdetben többen is feljelentést tettek, de eltussolták az ügyeket. Utána már nem mertek feljelentést tenni.

Egy másik bandát, amely 13-15 éves lányokkal kereskedett, néhány évvel ezelőtt Rochdale-ben számoltak fel.