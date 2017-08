Világítótornyot lehet vásárolni az Egyesült Államokban

Összesen tizenötezer dollárért lehet világítótornyot vásárolni az Egyesült Államokban a New York Times szerint.

A The New York Times arról értesült, hogy az idei nyár során hat városi tulajdonban álló világítótornyot bocsátanak vásárra. De a vásárlónak kötelességet kell vállalni azért, hogy megcsináltatja őket, már csak azért is mert 2015 óta műemléki védettségűek. A renoválási költségeket nagyjából 300-400 ezer dollárra becsülik.

Korábban is volt már hasonló program az Egyesült Államokban. Tizenhét évvel ezelőtt 133 olyan világítótornyot vettek számba, amely megmentésre, megőrzésre érdemes. Közülük hetvennyolcat műemlékvédők a felújításért cserében ingyen megkaptak, ötvenhetet pedig folyamatosan bocsátanak nyilvános árverésre. A világítótornyokból rendszerint szállodákat alakítanak ki.