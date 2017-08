Hiába keresték az eltűnt svéd nőt a tengeralattjáróban

A hatóságok nem találták meg az eltűnt svéd újságírónőt abban az elsüllyedt tengeralattjáróban, amelyet egy dán feltaláló és búvárhajó-építő saját kezűleg készített, és amely pénteken tisztázatlan körülmények között elsüllyedt Koppenhága közelében.

Mint az Origo tegnap megírta a tengeralattjáró építőjét ganúsítják a svéd újságírónő meggyilkolásával. A dán hatóságok mai jelentése szerint a tengeralattjárót továbbra is lehetséges bűnügyi helyszínként kezelik, és folyik az átkutatása. Jens Moller Jensen, a koppenhágai rendőrség szóvivője azt is elmondta, hogy a 46 éves Peter Madsen tulajdonában lévő tengeralattjárót szombaton kiemelték a Koge-öböl vízéből, kiszivattyúzták belőle a vizet és vasárnap nyomozók, műszaki szakemberek, törvényszéki szakértők vizsgálták át. Az újságírónő holtestét viszont nem találták meg.Madsent még pénteken kimenkítettek a süllyedő járműből, a rendőrség őrizetbe vette, és egy dán bíró szombaton elrendelte 24 napra a vizsgálati fogságát nem szándékos emberölés gyanújával Kim Wall svéd újságírónő eltűnése miatt. A búvárhajót is azután kezdte keresni a dán haditengerészet két helikopterrel és három hajóval, hogy péntek reggel nem tért vissza a megadott időre és a rádiójelekre sem válaszolt.