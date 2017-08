Ukrán válság: újabb halottai vannak a konfliktusnak

Tovább éleződik a szakadár-ukrán konfliktus a Donyec-medencében. A hétvégén két ukrán katona meghalt és további 14 megsebesült.

A kijevi parancsnokság beszámolójában az áll, hogy az elmúlt másfél nap leforgása alatt egy ukrán katona halt meg és közel tizennégy ember megsebesült.

A szakadárok összesen 17-szer sértették meg a tűzszünetet. Ráadásul elővették ismét azokat a fegyvereket melyeket a minszki egyezmény tilt. A 120 milliméter kaliberű tüzérségi fegyvereket is bevetettek az ukrán katonák állásai ellen.

A szakadár hírügynökség összesen 23 tűzszünetsértésről számolt be. A szakadárok jelentésében az áll, hogy egy lakott településre csapódtak be lövedékek az önkényesen kikiáltott "népköztársaság" területén. Áldozatokról nem számoltak be.