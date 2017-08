Összejátszhatott az embercsempészekkel Don Mosé, a római migráns pap

Néhány nappal azután, hogy kiderült, az olasz ügyészség szerint a magát a legtisztább humanitárius szervezetnek tartó Orvosok Határok Nélkül (MSF) összejátszhatott az embercsempészekkel az olasz partoknál, idézést kapott egy migránssegítő pap is Trapani sziciliai ügyésztől.

A magát Don Mosé-nak szívesen nevező pap, Mussie Zerai saját maga beszélt erről az AFP római tudósítójának. Trapani ügyésznél kell megjelennie, a gyanú szerint törvénytelen eszközökkel segíti a migránsokat. Pontos részeleteket nem lehet tudni, az Orvosok Határok Nélkül esetében igen: ők konkrétan visszautasították, hogy az olasz partoknál cirkáló hajóikra felengedjenek olasz rendőröket, hogy azok ellenőrizzék, nem játszanak-e össze az embercsempészekkel. A gyanú szerint összejátszanak. Az olasz ügyészség emiatt támadja a civil szervezeteket (NGO) és egyes, migránsokat segítő embereket.

Mussie Zerai maga is migráns, 15 éves volt, amikor Eritriából Olaszországba érkezett. 45 évesen döntött úgy, hogy pap lesz.

Sok migránsnak megvan Mussie Zerai telefonszáma, állítólag sokszor már a hajóról hívják. Tavaly egyébként még olyan hírek terjedtek, hogy felmerült: Nobel-békedíjra jelölik.

Trapani ügyész egyébként a sok tekintetben Soros Györgyhöz is köthető Orvosok Határok Nélkül mellett a Save the Children nevű civil szervezet tevékenységét is vizsgálja, az ügyészség az ő esetükben is törvénytelenségekre gyanakszik.