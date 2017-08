Migrációs válság: Olaszország háborút hirdetett

Magára hagyta Olaszországot Európa a migrációs válságban– mondta Angelino Alfano, olasz külügyminiszter. Az olasz kormány jelentős szigorításokat vezetett be a migránsáradat megállítására. A szigorítások miatt a Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek (NGO-k) egyelőre visszavonulót fújtak a Földközi-tengeren. Így az illegális migráció további visszaszorulása várható, miután a szigorítások miatt már júliusban kevesebb illegális bevándorló érkezett.

Egyedül nem tudjuk megoldani a migrációs válságot, úgy tűnik Európa magára hagyta Olaszországot – mondta Angelino Alfano, olasz külügyminiszter a Bild című német napilapnak. Alfano arról is beszélt, hogy szemben 2015-tel most nem a Közel-Keletről, hanem főként Afrikából érkeznek a bevándorlók.Őket embercsempészek szállítják a líbiai partokra, ahol csónakokkal indulnak el. Jelentős részüket néhány kilométer után felvették a Földközi-tengeren cirkáló NGO-hajók. Olasz ügyészek több vizsgálata is egyértelműen kimutatta, hogy az embercsempészek és a civilek együttműködnek.

Közben Ausztria azzal fenyegette meg Olaszországot, hogy lezárja az olasz-osztrák határt a migránsok miatt. „Mindezt az ottani választási kampánynak tudom be" – mondta Alfano. Pedig az osztrákok ugyanazt teszik, mint az olaszok - védik a határaikat.

Közel 100 ezren érkeztek Olaszországba

Időközben kiderült, hogy több mint a felével csökkent a Földközi-tengeren át Olaszországba érkező migránsok száma júliusban az azt megelőző hónaphoz képest, a helyi hatóságok az utóbbi három évben most regisztrálták a legkevesebb új bevándorlót. Júliusban a négy legfőbb migrációs útvonalon összesen 15 400-an érkeztek az Európai Unió területére.

Az idei év első hét hónapjában mintegy 127 ezer új menedékkérőt regisztráltak az EU-ban, ami kétharmadával kevesebb, mint 2016 azonos időszakában volt. Ebből 94 ezren Olaszországba érkeztek, akiknek a többsége nigériai, bangladesi, guineai és elefántcsontparti állampolgár volt. Az olasz partokra júliusban 10 160-an érkeztek Észak-Afrikából, ez 57 százalékos csökkenést jelent a júniusi adatokhoz képest.

A számok mérséklődéséhez több tényező hozzájárult. Szerepet játszottak a kedvezőtlen tengeri viszonyok, a Líbiában lévő egyik főbb indulási pont környékén kirobbant összecsapások, de a legjelentősebb tényező a líbiai parti őrség határozottabb fellépése volt. A Földközi-tenger nyugati részén húzódó útvonalon át idén eddig nagyjából 11 ezren érkeztek, ebből 2300-an az előző hónapban, ami a négyszerese a tavaly júliusi adatoknak. Itt a bevándorlók legnagyobb csoportját az elefántcsontparti, a marokkói, a gambiai és a guineai állampolgárok alkották.

Keményebb törvények

A nem kormányzati szervezetek (NGO) munkáját szabályozó magatartási kódex és a líbiai partok ellenőrzésének szigorítása fordulathoz vezetett a földközi-tengeri migrációban – mondta korábban Angelino Alfano. Következő lépésként a nemzetközi jog szerinti migránstáborok felállítását jelölte ki Líbiában. Alfano a La Stampa című olasz napilapban megjelent interjúban kijelentette, hogy a fordulat Fájez esz-Szarrádzsnak, az ENSZ által elismert líbiai nemzeti egységkormány miniszterelnökének köszönhető, mert segítség kért Olaszországtól és Európától a líbiai partok ellenőrzéséhez: az így kapott eszközökkel és forrásokkal Líbia megerősítette parti őrségét, valamint növelte hatáskörét a partjai előtti tengeren.

Ezzel párhuzamosan a tengeri mentésben részt vevő NGO-k munkáját Olaszország magatartási kódexszel szabályozta, ami a szicíliai ügyészségeknek az NGO-król folytatott vizsgálatainak köszönhető. Az ügyészi vizsgálat "megfelelő kontextust" teremtett az NGO-kódexhez - mondta az olasz diplomácia vezetője, majd így folytatta: "a Földközi-tenger túlsó (afrikai) partján változik a szélirány: most gyorsan e szerint kell vitorláznunk, hogy leállítsuk az emberkereskedelmet". Hangsúlyozta, hogy a migránsokkal teli hajók gyérülésével visszaesik a tengerbe veszők száma is. Következő lépésnek nevezte, hogy a nemzetközi jognak megfelelő migránstáborokat állítsanak fel Líbiában, amihez szerinte milliárdos befektetés kell.

Meghátráltak Soros szervezetei

Még a hétvégén jelentette be az Orvosok Határok Nélkül és a Sea Eye után a Save the Children nevű szervezet is, hogy felfüggeszti mentőmunkáját a líbiai partoknál. Az NGO-k nyilatkozata szerint az olasz és a líbiai hatóságok intézkedései miatt nem tudnak tovább felelősséget vállalni hajóik legénységének biztonságáért főleg azután, hogy a líbiai kormány pár napja módosította a hatáskörébe tartozó tengeri mentési övezet határait, és ezzel lényegében kitiltotta az ország felségvizeiről a nem kormányzati szervezetek mentőhajóit. A korábbi néhány kilométerről több, mint száz kilométerre növelte azt a biztonsági sávot, ahova az NGO-k hajói nem mehetnek be.

Néhány nappal azután, hogy kiderült, az olasz ügyészség szerint a magát a legtisztább humanitárius szervezetnek tartó Orvosok Határok Nélkül összejátszhatott az embercsempészekkel az olasz partoknál, idézést kapott egy migránssegítő pap is Trapani sziciliai ügyésztől. A magát Don Mosé-nak szívesen nevező pap, Mussie Zerai saját maga beszélt erről az AFP római tudósítójának. Trapani ügyésznél kell megjelennie, a gyanú szerint törvénytelen eszközökkel segíti a migránsokat.

Mussie Zerai maga is migráns, 15 éves volt, amikor Eritriából Olaszországba érkezett. 45 évesen döntött úgy, hogy pap lesz. Sok migránsnak megvan Mussie Zerai telefonszáma, állítólag sokszor már a hajóról hívják. Tavaly egyébként még olyan hírek terjedtek, hogy felmerült: Nobel-békedíjra jelölik. Trapani ügyész egyébként a sok tekintetben Soros Györgyhöz is köthető Orvosok Határok Nélkül mellett a Save the Children nevű civil szervezet tevékenységét is vizsgálja, az ügyészség az ő esetükben is törvénytelenségekre gyanakszik.

Ezzel az embercsempészek által kialakított migrációs útvonal a Líbia-Olaszország vonalról a Marokkó-Spanyolország vonalra megy majd valószínűleg át. Ott jóval könnyebb ugyan átkelni (a Gibraltári-szoros miatt), Marokkó ugyanakkor - Líbiával ellentétben - stabil állam, így jóval nehezebb dolguk lesz az embercsempészeknek.