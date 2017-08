Kegyetlen terroristák: cikáztak a furgonnal, hogy még többen hajlanak meg

Egy 20 éves muszlim férfi, Driss Oukabir hajtott a gyalogosok közé Barcelona egyik sétálóutcájában, a La Ramblán. A terrorista a gázolás után elmenekült, és társával egy közeli étteremben ejtett túszokat. Az eddigi adatok szerint 13-an meghaltak, és több mint 80-an megsebesültek. A merényletet az Iszlám Állam vállalta magára.

Csütörtök délután történt a támadás a Barcelona egyik legforgalmasabb sétálóutcájában. Az emberek épp a lámpán sétáltak volna át, amikor

egy fehér furgon felhajtott a zsúfolt útra, majd nagy sebességgel megindult, és több gyalogost is elgázolt.

Végül egy újságárus bódéjának csapódott neki.

Legalább egy tucat mentő érkezett a helyszínre, ahol a szemtanúk szerint mindenhol elütött járókelők feküdtek.

Eltérő információk a halottakról és sebesültekről

A halottak és sérültek számáról több különböző információ is megjelent, a hírügynökségek egybehangzóan 13 halottról és 64 sérültről írtak.

A katalán régió elnöke, Carles Puigdemont esti közlése szerint mintegy nyolcvan ember szorul kórházi kezelésre, tizenötük állapota súlyos. A sérültek között külföldiek is vannak, az athéni sajtó szerint egy görög család.

A ZDF német televíziós csatorna értesülése szerint három német állampolgár is van a halálos áldozatok között. A televízió spanyol belbiztonsági forrásra hivatkozott, de a hír forrását pontosabban nem jelölte meg.

Joaquim Forn, a katalán kormány belügyi tanácsosa először 1 halottról és körülbelül 30 sérültről beszélt, de később Twitter-üzenetben már

13 halottat és több mint 50 sérültet írt.

Később a BBC és a Sky News 80 sérültet említett. Több lap is azt írta, hogy gyerekek is vannak a sérültek között, az Espana Diario szerint pedig a halálos áldozatok között is van egy kislány.

Driss Oukabir, marokkói származású férfi

A teherautó sofőrje szándékosan cikk-cakkban haladt a teherautóval, hogy minél több embert megölhessen.

A gázolás után kiszállt a kocsiból, és elmenekült.

Társával egy közeli török étteremben, a Luna de Istanbulban barikádozták el magukat. Több lap is azt közölte, hogy itt túszokat ejtettek, de a rendőrség később ezt cáfolta.

A rendőrség szerint a merénylők két furgont béreltek, a másikkal ugyanis menekülni akartak. Ezt a furgont később meg is találták, a bérlője a 20 éves Driss Oukabir, marokkói származású francia állampolgár.

Driss Oukabir eredetileg a francia Marseille-ből származik, de a Barcelonától több mint száz kilométerrel északra található Ripollban lakott, és legálisan tartózkodott Spanyolországban. A férfi büntetett előéletű,

2012-ben szabadult a börtönből.

Azt nem tudni, miért ült börtönben.

A Facebook közösségi oldalon található adatlapja alapján az elmúlt hetekben több alkalommal tett közzé bejegyzéseket, amelyekben videofelvételekkel és képekkel kiegészítve elítélte az arabok elleni "gyarmatosítást".

Egy általa megosztott videofelvétel szerint például "a cionizmus a zsidó nép vezetését és felsőbbrendűségét hirdető mozgalom, a zsidó felszabadítás hazugságába bújtatva".

A Facebook órákkal a merénylet után eltávolította oldaláról Oukabir adatlapját,

aki több fenyegetést is kapott a támadás óta.

A legfrissebb információk szerint a két letartóztatott közül egy marokkói, a másik Melilla spanyol észak-afrikai enklávéból való spanyol állampolgár. A térség két különböző városában fogták el őket. Egyikük sem volt azonban a gépkocsi vezetője, de közük volt a merénylethez. A sofőrt még nem sikerült elfogni.

Egy embert agyonlőtték

Egy férfi áttört egy rendőrségi ellenőrzőpontot, majd lőni kezdett a rendőrökre.

A rendőrök agyonlőtték a férfit. A lövöldözésben egy rendőr megsérült, azt nem tudni, milyen súlyos az állapota. Úgy tudni, hogy ennek az esetnek azonban vélhetőleg nem volt köze a a barcelonai merénylethez.

A katalán rendőrség közölte, hogy kiüríti a merénylet környékét, a Las Ramblas sugárút érintett részén, mert keresi a merénylő esetleges további cinkosait.

A terrortámadást az Iszlám Állam vállalta magára.

A szervezet azt mondta, a merényletet a harcosai követték el válaszul az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció katonai támadásaira.

Feladta magát Oukabir

A Sky News szerint Driss Oukabir saját maga jelentkezett a rendőrségen, miután meglátta a fotóját a tévében és a híroldalakon. Azt mondta, a papírjait, amiket a furgonban találtak, ellopták tőle. A lopással az öccsét vádolja. A furgont az ő nevére bérelték, a rendőrség még vizsgálja, igaz-e a férfi magyarázata.

Korábban egy robbanás is történt

A támadással kapcsolatban korábban egy robbanás is történt Alcanar településen egy házban. Ott egy vagy két ember meghalt vagy az egyik csak megsebesült.