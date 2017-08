Miután Olaszország nem számított tovább az Európai Unió segítségére, hanem saját hatáskörében kemény intézkedéseket tett, a felére csökkent az egy napon, az olasz partokra érkező migránsok száma. Ezzel egy időben az embercsempészek a spanyol partoknál kezdtek próbálkozni, ahol viszont megnégyszereződött a menedékkérők száma.

Európa cserbenhagyta Olaszországot – jelentette ki az olasz külügyminiszter, majd ezt követően Olaszország egyedül kezdte el megoldani a migránsválság problémáját. Először is két hadihajóját a líbiai parti őrség rendelkezésére bocsátotta, Líbia pedig kitiltotta a nem kormányzati szervezetek (NGO-k) hajóit a felségvizeiről. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy az NGO-k összejátszanak az embercsempészekkel, és többen közülük a líbiai partok közelében felveszik a migránsokat, hogy egyszerűen olasz kikötőkbe fuvarozzák őket, az olasz kormány 13 pontból álló magatartási kódexet állított össze. Több NGO nem volt hajlandó aláírni a kódexet, amely azt is tartalmazta, hogy az olasz államot képviselő, hivatalos személy legyen jelen a hajóikon. Van olyan civil szervezet, amely elfogadja ezt a feltételt, mivel például a Defende Europe nem olasz kikötőkbe szállítja a kimentett migránsokat, hanem vissza Líbiába, és a kiürített csónakjaikat is elsüllyeszti.

A hathatós török intézkedéseknek köszönhetően Görögország szigetein is jóval kevesebb migráns ér partot. Az olasz–líbiai összefogás pedig hatékonyan őrzi azokat az útvonalakat, amiket az embercsempészek eddig használtak. Ennek következtében most Spanyolország került nyomás alá, itt eddig csak szórványosan próbálkoztak a migránsok, most már egy-egy napon akár 600 ember is próbálkozik a legkülönbözőbb vízi járművekkel. A Gibraltári-szoros szélessége mindössze 12 kilométer, akiknek nincsen pénzük kifizetni az embercsempészek szolgáltatásait, akármilyen vízi járművel (még gyerekméretű kajakkal is), önállóan nekivágnak ennek a távolságnak, és a szerencsére bízzák magukat. Azt csak nagyjából lehet megbecsülni, hogy hány migráns veszik a tengerbe, de mindenképpen emberek százairól van szó. Július elején három túlélőt mentettek ki, akik elmondták, hogy 52 személlyel indult el egy gumicsónak, de felborították a hullámok.

Kevesen tudtak róla, hogy Afrika partjain van két város, amelyek spanyol fennhatóság alatt állnak, manapság viszont naponta szerepel a híradásokban Ceuta és Melilla. Migránsok hada várakozik a két város mellett, és próbálja az őrök éberségét kijátszva megmászni a kerítést. Sőt nemrégiben többször megrohamozták a határátkelőhelyeket, vagyis a kerítésen található kapukat. A határőröket először meglepte a szabályos ostrom, de már minden éjjel készen várják az újabb támadást.

Aki nem a Gibraltári-szorosnál vagy Ceuta és Melilla kerítésénél próbálkozik, az Andalúzia partjain igyekszik spanyol területre jutni. Az embercsempészek módszere a szokásos, annyival van nehezebb dolguk, hogy a marokkói és a spanyol parti őrség már számított az extrém helyzetre és felkészülten várja az egyre több migránst. Még így is van esély kijátszani őket: bejárta az internetet az a mobiltelefonnal készült rövid videó, ahogy egy spanyol strandon partot ér egy gumicsónak, és vagy kéttucatnyi migráns kiugrik belőle és beszalad a közeli erdőbe, miközben a strandolók csak csodálkozva bámulnak.

A 2017-es év során eddig Olaszországba, nagyságrendileg százezer migráns érkezett, míg Spanyolországba tízezer. Várhatóan az év hátralévő részében ez az arány komolyan meg fog változni. A migránsválság kezelésére a következő hatékony lépés az lenne, hogy ha az Európai Unió finanszírozásában menekülttáborokat állítanának fel Líbiában és Marokkóban, ahol emberi körülmények között várhatja mindenki, amíg döntenek a sorsáról, és véget érne a nap mint nap tartó harc a Földközi-tengeren.