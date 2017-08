Oroszország és Fehéroroszország közös hadgyakorlata

Oroszország és Fehéroroszország a bejelentettnél nagyobb hadierőt vonultathat fel a szeptemberi, Zapad-17 fedőnevű közös hadgyakorlaton, és az sem biztos, hogy a gyakorlat után az orosz haderő teljes egészében visszavonul - jelentette ki hétfőn Michal Dworczyk lengyel nemzetvédelmi miniszter-helyettes.

Dworczykot sajtóértekezlete során kérdezték meg újságírók a szeptember 14. és 20. között Oroszországban és Fehéroroszországban megrendezésre kerülő hadgyakorlatról. A Zapadon idén Oroszország és Fehéroroszország hivatalos bejelentései szerint 12 700 katona, ezen belül 3 ezer orosz vesz részt 700 harci járművel. A hadgyakorlat részben Lengyelország és a balti országok szomszédságában zajlik majd.

A lengyel tisztségviselő szerint a Lengyelország és a nyugati országok által is figyelemmel kísért Zapad-17 sok kétséget és aggodalmat ébreszt, Oroszország "eddigi lépéseire való tekintettel" is. Kiderülhet, hogy a manőverek után "nem minden haderőt és harci eszközt vonnak vissza" - fűzte hozzá Dworczyk.Mint mondta: "nem tisztázódott 100 százalékosan, mekkora erőt vonultatnak fel", sok jel arra mutat, hogy nagyobbat az Oroszország és Fehéroroszország által deklaráltnál. A lengyel sajtó a NATO-forrásokat, megfigyelőket is idézve többször megírta: a Zapad-17-en valójában akár 90-100 ezer katona is részt vehet.

Dworczyk egyúttal kiemelte, hogy a lengyelek teljes biztonságban érezhetik magukat, a NATO keleti szomszédságában a fejleményeket nemcsak a lengyel hatóságok, hanem az észak-atlanti szövetség egésze is "éber figyelemmel kíséri".

Vlagyimir Makej fehérorosz külügyminiszter júniusi moszkvai látogatásakor "nem helyénvalónak" és "abszurdnak" nevezte a közös orosz-fehérorosz hadgyakorlatokkal kapcsolatban megfogalmazott aggályokat. A Zapad-17 Makej szerint "maximálisan átlátható és a megfigyelők számára nyitott" lesz.

A lengyel média a Zapad-17 hadgyakorlattal kapcsolatba hozta Jens Stoltenberg hétfőn bejelentett csütörtöki és pénteki varsói látogatását, mely során a NATO főtitkára Andrzej Duda elnökkel és Beata Szydlo kormányfővel is tárgyal.