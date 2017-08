Romlott Károly herceg megítélése Diana miatt

Diana walesi hercegnő halála 20. évfordulója közeledtével jelentősen romlott egykori férje, Károly herceg megítélése a britek körében egy hétfőn ismertetett felmérés eredményei szerint.

A YouGov közvélemény-kutató intézet által megkérdezettek 27 százaléka véli úgy, hogy a trónörökös rossz hatással volt a monarchiára. 2013-ban még csak 15 százalékuk gondolta így. Harminchat százalék válaszolta azt, hogy a walesi herceg kedvező hatással bír a királyság intézményére, noha négy évvel ezelőtt még 60 százalékuk vélekedett így.

A felmérésből kiderült az is, hogy a britek mindössze 14 százaléka szeretné, ha Károly jelenlegi felesége, Kamilla cornwalli hercegnő, akivel a trónörökös tényként kezelt híresztelések szerint a Dianával töltött házas évei előtt és alatt is viszonyt folytatott, királyné lenne a walesi herceg trónra lépése után. A megkérdezettek 39 százaléka a király felesége (Princess Consort) címet találná megfelelőnek, 30 százalék pedig azt szeretné, ha Kamilla semmilyen címet se viselne férje koronázása után.

A Norstat ugyanebben a témában végzett friss felmérése szerint a britek 67 százaléka utasítja el, hogy Kamilla hercegnőből hivatalosan is királyné legyen.Penny Junor, aki több életrajzi könyvet is írt Károlyról, Dianáról, valamint Kamilláról, a walesi hercegnő halála közelgő évfordulójának tudja be a trónörökös népszerűtlenségét. Diana 1997. augusztus 31-én autóbalesetben halt meg Párizsban.

Az eredmények mindazonáltal meglepetésként érték a szerzőt. "Eltelt húsz év, és én azt hittem, teljesen helyreállt Károly hírneve. Sokkal boldogabb, nyugodtabb és magabiztosabb lett, és ezáltal azt gondoltam, népszerűbb is" - idézte őt a The Times című lap hétfőn.

Károly herceg népszerűségének csökkenését támasztja alá az ICM napokban közölt közvélemény-kutatása is, amelyben a megkérdezettek 51 százaléka amellett voksolt hogy II. Erzsébetet ne az uralkodó elsőszülöttje, Károly, hanem a walesi herceg idősebbik fia, Vilmos cambridge-i herceg kövesse a trónon. Károlyt mindössze 22 százalék szeretné uralkodónak.

Annak valószínűsége azonban, hogy II. Erzsébet után Vilmos legyen az uralkodó, szinte a nullával egyenlő szakértők szerint.

A brit sajtóban időről időre felröppennek arról szóló hírek is, hogy a 91 éves uralkodó lemondásra készül. Legutóbb pedig olyan pletykákról írtak a tömeglapok, hogy 95 éves korában II. Erzsébet régenssé nevezné ki Károlyt. Udvari források azonban határozottan cáfolták ezt. "Első a kötelesség, első a nép, maradok" - idézték a királynő szavait, emlékeztetve arra, hogy Erzsébet még a 21. születésnapján, 1947-ben mondott emlékezetes rádiós beszédében úgy fogalmazott, egész életét - legyen az akár rövid, akár hosszú - a brit Nemzetközösség népei szolgálatának szenteli.

II. Erzsébet 1952 óta uralkodik, bár feladatai közül egyre többet ad át a királyi család magas rangú tagjainak. Külföldi utakra például már nem vállalkozik.