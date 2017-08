Marokkói bevándorló erőszakolt Horvátországban

A napokban a németországi Essenben és a horvát fővárosban, Zágrábban is migránsok erőszakoskodtak. Előbbi helyszínen rablótámadás történt, utóbbin pedig kis híjján egy fiatal lányt erőszakoltak meg. Közös szál, hogy mindkét esetben marokkói bevándorlók az elkövetők. Ahogy a spanyolországi merénylők is, illetve a finnországi késes terrorista is marokkói.