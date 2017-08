Fehér, de nem albínó koala született Ausztráliában

Fehér koala született egy ausztráliai állatkertben, s mivel ilyesmi rendkívül ritkán fordul elő, a nagyközönség segítségét kérte a névadáshoz az ausztrál idegenforgalmi hivatal.

Januárban született a kis koala

A világos bundájú koalabébi még januárban jött világra a Steve Irwin legendás krokodilvadász által alapított Australia Zoo-ban az északkeleti Queensland államban, de az állatot csak kedden mutatták be a nagyközönségnek.A Sunshine-parti állatkert állatkórházának igazgatója hangsúlyozta, hogy nem albínó, tehát pigmenthiányos állatról van szó, hanem egy olyan genetikai sajátosságról, amelyet valószínűleg anyjától, Tiától örökölt a kis koala. A kölyök barna szeme és orra is megerősíti, hogy nem pigmenthiányos egyedről van szó. Az albinizmus nélkül is fehér bunda ugyanakkor még az albínó példányoknál is ritkább a koalák körében. A koalák bundájának színe amúgy sem egységes, a világosszürkétől a barnáig terjed a földrajzi elhelyezkedéstől függően, sőt a bunda vastagsága is különbözik az északi és a déli régiókban.

A fehér koalának a vadonban kevés esélye lenne a túlélésre, mivel feltűnő színe könnyű prédává tenné természetes ellenségei számára - mondta el az állatkórház igazgatója, Rosie Booth.

A látogatóktól várnak névötleteket

Deborah Tabart, az Ausztrál Koala Alapítvány elnök-vezérigazgatója azt reméli, hogy a különleges állat a nagyközönség kedvence lesz és segít felhívni a figyelmet a fajmegőrzés fontosságára. "Csodákat tehet egy fehér koala születése, ha egy állatkertnek megfelelő fajmegmentési üzenetei vannak, s az Irwin-család mindig remek munkát végez a természetvédelem területén" - mondta a természetvédő aktivista.