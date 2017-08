Idén eddig majdnem 50 ember halt meg terrortámadásokban Európában

Március 22-én volt idén az első terrorcselekmény Európában, legutóbb pedig Barcelonában támadtak a merénylők. 2017-ben eddig több mint 46 ember halt meg terrortámadásokban, és több százan megsebesültek. Összeszedtük, hol támadtak eddig a terroristák.

1. London

Március 22-én, szerdán, négyen haltak meg, negyvenen megsérültek, többen válságos állapotba kerültek, amikor egy ázsiai férfi a Westminster hídon száguldozott. Több embert elgázolt, végül a híd lehajtójánál, a Westminster-palota kerítésébe csapódott a teherautóval. A támadó a parlament bejáratánál akart erőszakkal bejutni:

késsel támadt rá a rendőrökre, de egy rendőrnő háromszor rálőtt.

A támadó néhány forrás szerint Trevor Brooks volt, akinek iszlám neve Abu Izzadeen.

A támadás során három rendőr megsebesült, A BBC szerint a hídról beesett egy nő a Temzébe, aki súlyosan megsérült. A sebesültek közül több embert próbáltak újraéleszteni, az egyik áldozaton már nem tudtak segíteni. A brit rendőrök azonnal azt feltételezték, hogy iszlamista terrorcselekmény történt.

A támadás után Tobias Ellwood, a brit külügyminisztérium alkalmazottja is a helyszínen járt, elsősegélyt nyújtott az egyik sérült rendőrnek.

A képviselő szájból szájba lélegeztette a tisztet,

és a vérzését is megpróbálta csillapítani – írja a Telegraph. Az újraélesztés nem sikerült, a rendőr meghalt.

2. Stockholm

Április 7-én, pénteken, négy ember meghalt, és tizenöten megsérültek, köztük gyerekek is, amikor egy teherautó az emberek közé hajtott Stockholmban, a Drottninggatan sétálóutcában. A gázolások után a teherautó behajtott egy bevásárlóközpontba is, majd kigyulladt.

A rendőrség terrortámadásnak ítélte az esetet, a svéd miniszterelnök pedig azt mondta:

Svédországot megtámadták."

Egy embert letartóztattak. A férfi bevallotta, hogy ő a tettes. Később a rendőrök arról beszéltek, hogy nem ő vezette a teherautót. A svéd országos rendőrfőkapitány azt mondta, nem tudják, hogy egyszeri merénylet történt-e, vagy számolniuk kell még további terrorcselekményekkel. Ezután a stockholmi főpályaudvaron volt bombariadó. Mindenkinek el kellett hagynia a területet. A főváros vonatállomásait lezárták, több boltot kiürítettek, a mozikban sem maradhattak az emberek.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy egy uniós tagállam elleni támadás az egész Európai Unió elleni támadásnak minősül.

3. Párizs

Április 20-án, csütörtökön, három nappal az elnökválasztás első fordulója előtt, a párizsi Champs-Élysées sugárúton egy 37 éves rendőrt fejbe lőtt és két másikat, valamint egy német járókelőt megsebesített egy merénylő, akit a helyszínen lelőttek a rendőrök.

Április 21-én, pénteken, történt még egy merénylet a párizsi Champs-Élysées-n. Egy merénylő szándékosan hajtott egy rendőrfurgonba, de nem sikerült a támadás, mert a karambolban az autó kigyulladt, ő pedig azonnal meghalt. A sofőr egyedül volt több gépfegyver, töltény és gázpalack volt nála. A rendőrök azonnal lezárták a területet. A Le Figaro szerint a férfi terrorista volt,

akárcsak több családtagja.

A 33 éves férfit a rendőrségi nyilvántartásban is iszlamista radikálisként tartották nyilván.

4. Manchester

Május 23-án kedden 22 halálos áldozata, és 59 sérültje volt a Manchester Arena-ban rendezett Ariana Grande koncerten történt robbantásnak. A 21 ezer férőhelyes rendezvényközpontban telt házas koncertet adott a 23 éves énekesnő. A koncert végén, az Arena előcsarnokában,

a jegypénztárak közelében robbantottak a merénylők, akkor, amikor több ezren távoztak az előadásról.

Éjjel fél 11-kor történt a terrortámadás: Az Arena-ban pánik tört ki. Többen rohanni kezdtek, ők megpróbálták elhagyni az épületet, mások lefeküdtek a padlóra, mert azt hitték, hogy fegyveresek is vannak a teremben.

Egy anyuka még a koncert vége előtt elindult kifelé a 14 éves lányával, amikor kitört a pánik.

Ekkor megragadtam a lányom kezét, és futottunk – mondta a BBC-nek Rachel, aki szerint több földön fekvő embert taposott a tömeg agyon.

A koncert közönségében nagyon sok tizenéves vagy még fiatalabb gyermek is volt, a sebesültek és a halálos áldozatok között is voltak gyerekek. Az egyikük csupán 8 éves volt.

A rendőrség terrorcselekményként kezelte az esetet . A brit rendőrség tájékoztatása szerint az merénylő is meghalt a robbanásban. Az Iszlám Állam magára vállalta a manchesteri robbantást.

Összetörtem. A szívem mélyéből nagyon sajnálom. Szavaim sincsenek" – tette közzé Ariana Grande Facebook oldalán a gondolatait.

A brit kormányfő közölte, nem fér kétség ahhoz, hogy terrortámadás történt Manchesterben, méghozzá egy olyan "hideg számítással" elkövetett merényletről volt szó, amelynek elkövetője

a brit társadalom legfiatalabb tagjait vette célba.

Ezt a rendőrség és a biztonságtechnikai szolgálatok is megerősítették. A Sky News szerint egy 23 éves férfit tartóztattak le a terrortámadás kapcsán.

5. London

Június 4-én, vasárnap egy furgon hajtott az emberek közé a London Bridge-nél. Több embert elgázolt, majd – egyes hírek szerint- a benne ülő merénylők kiszálltak, aztán több gyalogosra késekkel rátámadtak, lövöldöztek is. A rendőrök három fegyveres támadót kerestek. A híd mellett a Borough Markethez és Vauxhallhoz is riasztották a rendőröket. Theresa May brit miniszterelnök bejelentette, hogy potenciális terrortámadásként kezelik az eseményeket.

Június 19-én, hétfőn is Londont támadták meg. Egy furgon a hajnali órákban hajtott az észak-londoni Finsbury Park mecsetjének tagjai közé. A ramadan böjtjét követő éjszakai imádságról tartottak haza az emberek, akik közül egy meghalt, nyolcan megsérültek az áldozatok közül.



A Scotland Yard terrorcselekményként tartja számon az esetet.

A nyomozóhatóságok egyelőre nyitott kérdésnek tekintik a gázolásos támadás elkövetőjének indítékait, ettől függetlenül azonban terrortámadásnak tartják a történteket, és a vizsgálatot a Scotland Yard terrorellenes parancsnoksága vezeti"

- mondta Neil Basu, a londoni rendőrség főparancsnok-helyettese.

6. Barcelona

Augusztus 17-én, csütörtökön, Spanyolországot támadták meg. 13 embert gázolt halálra, és hatvanat megsebesített a 20 éves Driss Oukabir, muszlim férfi. Egy bérelt furgonnal hajtott a járdára a Las Ramblas sugárúton, és mintegy

600 méteren keresztül elgázolta az embereket.

Végül egy pavilonnak ütközött a La Boquería piachoz közel. A merénylő elmenekült a helyszínről, nem sokkal ezután betört egy török étterembe, ahol elbarikádozta magát és túszokat ejtett.

A merénylettel kapcsolatban a rendőrség őrizetbe vett egy férfit - közölte a TVE spanyol közszolgálati televízió.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna egyik esti műsorában nagyon valószínűnek nevezte, hogy a merénylet az Iszlám Állam cselekménye. Eközben egész Európa a merénylőt kereste, aki még szökésben volt. Végül augusztus 21-én hétfőn

agyonlőtték a Barcelonában a délutáni tömeges gázolásban részt vevő terroristák egyikét

– adta hírül a Reuters brit hírügynökség a La Vanguardia című spanyol lap értesülésére hivatkozva.

A barcelonai rendőrség kiürítette a Las Ramblas sugárút érintett szakaszát, a merénylő társait keresve. A rendőrség terrorcselekménynek minősítette a támadást.

"Háború van Európában!"

Az Európában elkövetett terrortámadások nem békeidőben történnek, hanem háborús helyzetben, ahol muszlim katonák merényleteket követnek el"

- mondta Földi László, biztonságpolitikai és titkosszolgálati szakértő, aki augusztus 22-én beszélt a migrációs helyzetről, az M1 aktuális csatorna műsorában. Azt is hozzátette, hogy

a mostani helyzetben a jelenlegi törvények nem alkalmasak arra, hogy megvédjék Európát.

Háborúban az ellenséget nem illeti meg a jogi védelem; vagyis a potenciális merénylőnek azzal kell számolnia, hogy még az előtt megölik, hogy a merényletet elkövetné!"

Földi László azzal folytatta, hogy a potenciális elkövetőken nem lehet szabadlábon hagyni.

Vagy kiutasítom, vagy börtönbe zárom, vagy kiiktatom szó szerint az elkövetés lehetőségéből"

Arról is beszélt, hogy a kialakult helyzetért Európa bevándorláspolitikája a felelős, hiszen jellemzően azokban az országokban történnek a merényletek, amelyek nyíltan befogadóak. Azt is hozátette, hogy a védekezésnek most már nincs helye, sőt, nyíltan támadnunk kell, ugyanis akkora bevándorló tömeg van már Európában, amekkorát már képtelenség megfigyelni.