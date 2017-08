Egyetért a török elnök és az amerikai külügyminiszter

Recep Tayyip Erdogan török elnök és James Mattis amerikai védelmi miniszter szerdai ankarai találkozójukon egyetértettek abban, hogy meg kell őrizni mind Irak, mind Szíria területi egységét - jelentette a török sajtó.

Az Anadolu állami hírügynökség az államfői hivatal közlésére hivatkozva arról számolt be, hogy Erdogan ankarai palotájában fogadta Mattist, és a 70 perces találkozón mindenekelőtt regionális témákat érintettek.

A megbeszélésen mindketten helytelen lépésnek tartották az iraki kurd autonóm régió szeptember 25-re tervezett függetlenségi népszavazását.Erdogan ugyanakkor nyugtalanságát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Washington fegyverekkel támogatja Észak-Szíriában az Iszlám Állam dzsihadista szervezet ellen a kurd Népvédelmi Egységek, az YPG nevű milíciát. Ankara az YPG-t a Törökországban 1984 óta fegyveres felkelést folytató Kurdisztáni Munkáspárt, a PKK szíriai szövetségesének tekinti a kurd szakadárok függetlenségért vívott harcában. Ezzel szemben az Amerikai Egyesült Államok számára mind létszámát, mind képzettségét tekintve az YPG a leghatékonyabb partner Szíriában az Iszlám Állam ellen. Az YPG a dzsihadisták visszaszorulásával jelentős területeket vont ellenőrzése alá az ország északi részében.

A találkozón Erdogan arra hívta fel a figyelmet, hogy az Iszlám Államtól megtisztított településeket az eredeti lakosságnak, tehát az araboknak kell visszaadni.

Nem támogatják a népszavazást

A Milliyet című török napilap értesülése szerint a Pentagon mintegy 1300 kamionnyi fegyvert és lőszert küldött az YPG-nek az utóbbi hónapokban.

Erdogan hétfő este, jordániai látogatásáról hazatérve a repülőn újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy Törökország mindenáron megakadályozza, hogy kurd militánsok alkotta "terrorfolyosó" jöjjön létre Észak-Szíriában. A török elnök már akkor is értésre adta, hogy helyteleníti az észak-iraki kurdok által szeptember 25-ére tervezett függetlenségi népszavazást. Mint mondta: az esetleges referendum megrendezését Irak központi kormányának is jóvá kellene hagynia, ellenkező esetben a lépés az ország szétszakadásához vezet.

Az Amerikai Egyesült Államok sem tartja megfelelőnek a népszavazás időpontját, mert szerinte az hátráltatná az Iszlám Állam elleni küzdelmet Észak-Irakban. Mattis kedden előre be nem jelentett látogatást tett Irakban, és az ország északi részébe is elutazott. Az amerikai tárcavezető Erbílben találkozott Maszúd Barzani iraki kurd elnökkel, és hangot is adott az Egyesült Államok álláspontjának. Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter szerdán utazott Irakba, ahol a referendum "lefújását" kérte Erbíltől. Mattis Ankarából Kijevbe utazott tovább.