Egyre több az erdőtűz Európában

Split, Zadar, Hvar, Kotori-öböl, Korfu, Kefaloniá, Szicília, Korzika, Saint-Tropez. Ezek a magyar turisták számára is ismerősen hangzó helyszínek. Az utóbbi egy hónapban mindegyiken erdőtüzek voltak, és veszélyeztették a nyaralást. Augusztus elején Romániában is erdőtűz pusztított. Az elmúlt évek nyári hőhullámai után előfordulhat, hogy már nemcsak távolról érkező hírekből értesülünk a problémáról, hanem szembe kell néznünk vele. A magyar katasztrófavédelem megkezdte a felkészülést.

Erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállítók beszerzését tervezi a katasztrófavédelem uniós támogatással – tájékoztatta az MTI-t az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője. Hajdu Márton közölte: a 6,1 milliárd forint értékű projekt keretében ötvenhét különböző járművet és négy, úgynevezett cserefelépítményt vásárolnak 2018-ban és 2019-ben. A projekt célja, hogy az új vízszállító, tűzoltó, valamint többcélú tűzoltógépjárművek vásárlásával a katasztrófavédelem gyorsabban, nagyobb kapacitással, modernebb felszereléssel, hatékonyabban tudja felszámolni az erdőtüzeket. Az is a céljuk, hogy a beavatkozásokkal okozott negatív környezeti hatások csökkenjenek – tette hozzá.

A hatékony beavatkozás egyik feltétele, hogy a víz, illetve az oltóanyag a vízhiányos területeken is könnyen elérhető legyen, ehhez pedig speciális vízszállító járművek kellenek. Az OKF-nek az a szándéka, hogy az erdő- és bozóttüzeket a nehezen megközelíthető helyeken is hatékony műszaki felszereltséggel és megfelelő mobilitással rendelkező gépjárművekkel lehessen felszámolni. A szóvivő szerint a projekt megvalósítását kiemelten fontossá teszik a klímaváltozás miatt kialakuló vészhelyzetek is.

Szinte mindennapossá vált a híradásokban, hogy újabb és újabb erdőtüzekről tudósítanak Dél-Európában. Ha hosszan nagy a hőség, és az erdőtűz terjedését erős szél segíti, akkor már nem is az oltásra koncentrálnak a tűzoltók, hanem a veszélybe került települések kiürítésére. Az idei nyáron odáig fajult a helyzet, hogy a portugál és a görög tűzoltóság is jelezte, hogy egyszerűen nincs elég embere és eszköze, hogy minden erdőtűzhöz kivonuljon.

Görög médiajelentések szerint nyolc tűzoltó repülőgéppel, egy helikopterrel és 17 tűzoltóautóval vették fel a küzdelmet a lángok ellen. Bevetettek egy tűzoltószerelvényt is, ám azt a lángok körbekerítették. A személyzetét ki kellett menekíteni. A görög tűzoltók szombaton és vasárnap 67 új tűzfészekkel küzdöttek, egyebek között Athén közelében, Korfun és Kefaloniában.

A portugálokat a spanyol tűzoltóság segítette ki, miután augusztus 12. óta 268 helyen lobbant lángra az erdő. Közben a spanyoloknak otthon is helyt kell állniuk, mert az ország északi és déli részében is tűzvész pusztít. A horvát tűzoltók a hadseregtől kaptak segítséget. Hétfőn Zadarnál le kellett zárni az autópályát, kilenc kilométeres kocsisor alakult ki.

Dél-Európa több országában jelezték a tűzoltók, hogy a tűzfészkek mennyisége valószínűtlenül magas, és az emberi gondatlanság mint gyakori ok mellett a szándékos gyújtogatás is felmerül. Szicíliában önkéntes tűzoltók gyújtogattak az óránként tízeurós sürgősségi pótlék reményében, tizenöt embernek kell majd bíróság elé állnia az ügyben. Dél-Franciaországban is letartóztattak két embert szándékos gyújtogatás vádjával.