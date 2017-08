Irán növekvő szíriai szerepe fenyegetést jelent Izrael, a Közel-Kelet és az egész világ számára - hangsúlyozta Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő szerdán Szocsiban, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott találkozóján.

"Elnök úr, közös erőfeszítéssel legyőzzük az Iszlám Államot, és ez nagyon fontos dolog. Ám a rossz dolog az, hogy ahonnan a legyőzött Iszlám Állam csoport eltűnik, oda Irán lép be" - mondta az izraeli miniszterelnök a dzsihadista terrorszervezetre utalva, amely elsősorban Irak és Szíria területén vetette meg a lábát.

"Egyetlen percig sem feledhetjük, hogy Irán minden nap Izrael megsemmisítésével fenyegetőzik. Terrorszervezeteket fegyverez, támogatja és kezdeményezi a terrort" - tette hozzá.

Netanjahu egyúttal arra figyelmeztetett, hogy Teherán jó úton halad az Irak és Jemen feletti ellenőrzés megszerzése felé, ahogy azt Libanonban nagyrészt gyakorlatilag már megtette.

Putyin nem reagált a kamerák előtt

Putyin a találkozó tévékamerák előtt folytatott része során nem foglalt állást az ügyben. Megelégedettségét fejezte ugyanakkor ki azzal, hogy a két ország között "hatékony együttműködési mechanizmus alakult ki, egyebek között a legfelső szinten". Méltatta az orosz-izraeli kapcsolatok fejlődését, ami szerinte személyesen Netanjahunak is köszönhető.Moszkva 2015-ben avatkozott be a szíriai polgárháborúba Bassár el-Aszad elnök kormányának oldalán, döntését az iszlamista terrorizmus elleni összefogás szükségességével indokolva.Oroszország, miközben fellépését Iránnal és a libanoni Hezbollah síita milíciával is koordinálja, Izraellel is egyeztet.Az elmúlt hónapokban - Ankara és Teherán mellett - Moszkva kulcsszerepet játszott a "feszültségmentesítésre" szolgáló övezetek létrehozásában Szíria területén.

Izrael - az iráni nukleáris programmal szembeni aggályainak hangoztatása mellett - attól tart, hogy ezen zónák kialakítása alkalmat nyújt a nagyobb létszámú iráni és Hezbollah-erők ottani állomásoztatására.

Ugyanakkor, mint az izraeli légierő parancsnokának egy múlt heti nyilatkozatából kiderült, a zsidó állam harci gépei Szíriában a polgárháború során mintegy száz alkalommal támadták meg a Hezbollah fegyverszállítmányait, anélkül, hogy nyilvános reagálást váltottak volna ki Moszkvából.