Meghalt az autóban magára hagyott 15 hónapos kislány

A médiában egyre másra kerülnek be elrettentő esetek, a hatóságok kampányokban hívják fel a veszélyre a figyelmet. Ennek ellenére évente negyven kisgyerek hal meg az Egyesült Államokban a napon hagyott parkoló autókba zárva. Ahogy az amerikai, úgy a magyar hatóságok is azt kérik, hogy bárki bezárt autóban magára hagyott gyereket lát, azonnal értesítse a rendőrséget. Akármilyen állapotban van is ránézésre a gyerek, a rendőröknek joguk van feltörni az autót.