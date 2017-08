Balog: Erre lenne szükség az Európai Unióban

Látszik annak a reformációi hagyománynak az újjászületése, ami a vitakultúrának, a döntési mechanizmusoknak a megújítására vonatkozik – mondta Balog Zoltán az Origónak adott interjújában Wittenbergben. Az emberi erőforrások minisztere szerint egymásra való figyelemre lenne szükség az Európai Unió tagországai között, és nem csak a politikai pozíciót kellene nézni.

Miért fontos megünnepelni a reformáció 500 éves évfordulóját? Mi az üzenet az ünnepnek a mai szekularizált világ számára?

Fontos feladat, hogy ami vallási nyelven van megfogalmazva, azt lefordítsuk egy olyan nyelvre, ahol a ma emberének, ha nem feltétlenül vallásos, akkor is érett segítséget tudjon nyújtani. Az egyházak abban a hitben élnek, hogy ez lehetséges. Ha lehetséges volt a 16. században, ott is szükség volt egy ilyen személyessé tételére a hitigazságoknak. Erre azért volt szükség, hogy mindenki tudja, hogy ez őt személyesen is érintheti, és gazdagíthatja. Mind a 16., mind a 17., mind a 19. és a 20. században is voltak ilyen megújulási mozgalmak, ha akkor az lehetséges volt, akkor ez lehetséges a 21. században is. A keresztény hit alapműködéséhez tartozik az is, hogy nem mindig talál ki újat, hanem azt, ami örök, a régit újítja meg nyelvileg és tartalmilag is.

Lát-e ilyen megújulási folyamatot idén?

Az ünneplés mindig felrázza azokat, akik egy közösséghez tartoznak. Látom azt a szándékot, hogy egyszerre akarunk hűek lenni az örökséghez, legyen az a lutheri, vagy a kálvini, miközben helyt állni a 21. században. Látszanak annak a hagyománynak a körvonalai, amik a 21. században is aktuálisak lehetnek Európában. Ennek a legfontosabb összetevője a vitakultúrának és a döntési mechanizmusoknak a megújítása, hiszen azt is mondhatnánk, hogy a reformáció egyenrangú féllé tett minden hívőt a hitbéli döntéseknek a megtalálásban. Ez az egyenrangúság, ez az egymásra való figyelemre lenne szükség az EU-ban és ne csak a politikai pozíciót nézzük, hanem meg is halljuk egymást.

Hogyan értékeli az emlékév eddigi eseményeit, sikerült olyan emberekhez eljutni, akik eddig nem találkoztak a protestáns egyházak tanításaival?

Aminek a leginkább örülök, hogy a legapróbb településeken is ünnepelnek. Lehet, hogy csak 100 ezer forintot kaptak segítségként, de több mint 300 településen volt valamilyen rendezvény. Egy olyan pezsgés indult meg a protestáns közösségekben, ami engem nagy örömmel tölt el. Nemcsak a nagy ünnepek, hanem a legkisebb közösségek is maguknak érezhették az 500 évvel ezelőtt történteket.

Milyen külföldi rendezvényeken fog a jövőben Magyarország bemutatkozni még a wittenbergi napokon túl a Reformáció500 keretében?

Mi itt vendégek vagyunk. Wittenberg az a központ, ahol ilyen megemlékezésre lehetőség van. Svájcban is bemutatunk egy kiállítást a reformáció magyar hatásáról, de Hollandiában és Skandináviában is bemutatkozunk azzal a kiállítással, amit a külügyminisztériummal közösen állítottunk össze.

Kiírták-e már a fővárosi kórházfejlesztési projekthez kapcsolódó, összesen 21 milliárd forint keretű, orvosi gépek és műszerek vásárlását célzó közbeszerzést?

Ez napokon belül megtörténik, mivel a kormányrendelet pár napon belül jelenik meg, és azt követően lesz erre lehetőség.

