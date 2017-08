Pusztító hurrikán fog lecsapni Texasra

Pusztító erejű hurrikán fenyegeti Texas államot: a szél sebessége meghaladhatja az óránkénti 200 kilométert is. A vihar helyi idő szerint pénteken éjjel csap le délről érkezve a szárazföldre és egyes területekre akár 50-90 centiméter esőt is zúdíthat a hétvégén. Több partmenti megyében egész településrészeket ürítettek ki, mert akár 4 méter magas hullámok is a partra törhetnek. Az evakuálás 90 ezer embert érint.

Donald Trump amerikai elnök sem veszi félvállról a hurrikánt: a Twitteren arra kérte az embereket, hogy készüljenek fel a hurrikánra, amely napokon át tarthat, és a Szövetségi Vészhelyzeti Ügynökség, illetve a Nemzeti Hurrikánközpont weboldalán találnak útmutatást, mire számítsanak, és hogyan készüljenek fel a vészhelyzetre.

A szél sebessége a következő három-négy napban elérheti a 200 km/h-t is. Egyes területekre akár 90 centiméternyi eső is lezúdulhat a hurrikán ideje alatt, de az enyhébben sújtott területeken is 30 centiméterre lehet számítani. Egyelőre 90 ezer ember evakuálását rendelték el, de ez a szám a pénteki nap folyamán még tovább emelkedhet, ha a meteorológiai jelentésekből úgy látszik, hogy még nagyobb lehet a legveszélyesebb zóna.

Azokban a megyékben, ahol nem kötelező az evakuáció, sokan úgy döntenek, hogy elhagyják otthonukat, de akik már több hurrikánt átéltek, rutinosan készülnek a Harvey névre keresztelt szélvihar átvészelésére. Az interneten mindenki megtalálhatja a pontos kiürítési tervet, hogy melyik települést milyen útvonalon kell elhagyni, de az észak felé vezető autópályák így is rendkívül zsúfoltak. Akinek lakókocsija van, vagy tudott kölcsönözni egyet, annak nem lesznek problémái addig, amíg visszatérhet az otthonába. A többiek elhelyezéséről a szövetségi kormány gondoskodik.

Az élelmiszerüzletek előtt már csütörtökön hosszú sorok kígyóztak.

Az emberek mindenből tartalékot halmoznak fel, de legnagyobb mennyiségben palackozott ásványvizet vásárolnak,

mert ha a hurrikán megrongálja a vízellátás infrastruktúráját, akkor az elvonulása után még napokig egyáltalán nem, vagy csak szennyezett víz folyik a csapokból. Szintén nagy a forgalma a barkácsáruházaknak is, mert a háztulajdonosok rétegelt lemezzel vagy deszkákkal fedik be az ablakokat.

A Harvey hurrikán károkat okozhat majd Louisianában és Mexikóban is, de egyértelműen Texas tengerparti része van leginkább veszélyben. Csütörtökön a Nemzeti Gárda 700 tagja kezdte meg homokzsákok töltését, hogy ezekből emeljenek gátat a tenger hullámainak. A szállodák egy nap alatt teljesen kiürültek, aki látogatóban volt csak Texasban, azonnal elutazott.

A tengeri olajfúró tornyokról kimenekítették a személyzetet, és a kőolajfinomítók is le fognak állni a vihar idejére.

Az Egyesült Államokban utoljára ilyen erejű hurrikán a Wilma volt, ami 2005-ben söpört végig Floridán. Texas történetének legnagyobb hurrikánja, az 1961-es Carla 34 halálos áldozatot követelt és 250 ezer embert kellett evakuálni. Texas államban utoljára 2008-ban kellett szembenézni hasonló természeti csapással, az Ike nevű hurrikánnak 28 halálos áldozata volt.