Evangélikus motorosoktól volt hangos Wittenberg

Közel ezer kilométert megtéve érkeztek meg Wittenbergbe az evangélikus motorosok péntek kora este. A wittenbergi magyar napokon bemutatkoztak az evangélikus iskolák, valamint Fassang László, Liszt Ferenc-díjas orgonaművész is koncertezett a városi templomban.

Kora este érkeztek meg Magyarországról azok az evangélikus motorosok Wittenbergbe, akik vállalták a közel ezer kilométeres túrát. A motorosok között több lelkész is volt. Az érkezőket a városi templom előtt Gáncs Péter, evangélikus püspök és Hafenscher Károly evangélikus lelkész, a Reformáció Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztos fogadta. A téren összegyűlt magyar és német érdeklődök közösen elénekelték az evangélikusok Himnuszát, az Erős vár a mi Istenünk című éneket.

A Wittenbergi Magyar Napok keretében pénteken a mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, a soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium mutatkozott be és képviselte hazánk evangélikus oktatását. A diákok többek között néptánc műsort mutattak be, amiben a magyarországi németség nép kultúrájának egy szeletét mutatták be az érdeklőknek. Emellett színi előadást is láthattunk, valamint egy zenés irodalmi műsort.

Pénteken egész napos teológiai konferenciát tartottak, este pedig Fassang László, Liszt Ferenc-díjas orgonaművész koncertezett a városi templomban.

Emléktáblát is avatnak

A wittenbergi magyar napok vasárnapig tart. A program részeként szombaton helyezik el az egykor a wittenbergi egyetemen tanuló Dévai Bíró Mátyás, az első magyar reformátor, Sylveszter János humanista, az első teljes, magyar nyelvű Újszövetség készítője, valamint Stöckel Lénárt felső-magyarországi reformátor emléktábláját a városban.

Szombat este a magyar állam ünnepélyes fogadásán Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Reiner Haseloff, Trócsányi László igazságügyi miniszter és Heinrich Bedform-Strom, a Német Protestáns Egyházak elnöke mond köszöntőt. A programsorozat záróeseménye a vasárnap délelőtti kétnyelvű istentisztelet lesz, amelyen Fabiny Tamás evangélikus püspök hirdet igét.

A reformáció emlékévében szerte a világon és Magyarországon is arra emlékeznek, hogy Luther Márton Ágoston-rendi német szerzetes, teológus 1517. október 31-én függesztette ki az egyházi megújulást követelő 95 tézisét a wittenbergi vártemplom kapujára. Ettől a naptól számítjuk a reformáció kezdetét.