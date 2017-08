Lecsapott Texasra Harvey: óriási a pusztítás

2005 óta nem volt ilyen erős vihar az Egyesült Államokban, mint a péntek éjjel Texas partjait elérő Harvey hurrikán. Már több mint 200 ezren maradtak áram nélkül. A már most jelentős károkat okozó szélvihar és eső nyomában katasztrofális áradásokra lehet számítani. Az ítéletidő az erőjelzések szerint jövő hét szerdáig is eltarthat a térségben.

Ezt lehet tudni eddig Harvey-ról az Országos Hurrikánközpont tájékoztatásából:

a hurrikán Rockportnál – a nagyvárostól, Corpus Christitől északkeletre – érte el a texasi partokat péntek éjjel, helyi idő szerint 22 óra körül

a trópusi viharból hurrikánná erősödött Harvey a partot már 4-es szintre erősödött viharként érte el, ami több mint 210 km/h feletti sebességet jelent

Harvey a tenger hullámait több mint 4 méter magasra korbácsolta, ami a környező kikötőket is veszélyezteti

a hurrikán északkeleti irányba halad, Rockportból folyamatosan érkeznek a kárjelentések

Donald Trump a texasi kormányzó, Greg Abbott kérésére katasztrófa sújtotta területté nyilvánította az államot, amely azt jelenti, hogy szövetségi segítséget is bevethetnek

a hurrikán által okozott áradások Louisiana államot és a mexikói partokat is sújthatják

A hurrikán ereje az elmúlt - helyi idő szerint hajnali - órákban egy kicsit gyengült, ezért körülbelül három órával a megérkezése után visszaminősítették 3-as szintűre, majd újabb két órával későbbb 2-es szintűre. Reggelre 1-es szintűre minősítették a hurrikánt.

Harvey ezzel együtt le is lassult, de most éppen ez jelenti a problémát: minél lassabban halad a vihar, annál több eső zúdul egy adott területre, amely növeli a katasztrofális áradások esélyét. Összesen akár egy méter csapadék is eshet.

A hurrikán nyomában több tornádófigyelmeztetést is kiadtak már Texasra és a vele szomszédos Louisiana államra. Houstontól délre, Sienna Plantationnál már észleltek is egy tornádót.

A legnagyobb pusztítást viszont a körülbelül 10 ezer lakosú Rockportban okozta eddig a hurrikán: több épület összedőlt, amelyekben csapdába kerültek az emberek. Mivel a vihar éjjel csapott le, még nem lehet tudni, hogy pontosan milyen károkat okozott Harvey, de folyamatosan érkeznek a jelentések.

Az AP hírügynökség szerint a város vezetése azt a hírt már megerősítette, hogy egy idősek otthona is összeomlott, és az embereket a közeli börtönbe szállították, hogy ellássák a sebesülteket és menedéket nyújtsanak nekik. A kistelepülés történelmi központja is jelentős kárt szenvedett.

Patrick Rio polgármester mindekit arra kért, hogy hagyják el a várost a lehető leghamarabb. Közben

hivatalosan is kiadták a figyelmeztetést a várható, életveszélyes áradásokra Rockportban. A városban maradt lakosokat arra kérik, hogy a magasabban fekvő területekre meneküljenek.

A hurrikánhoz legközelebbi nagyobb város a több mint háromszázezres Corpus Christi, ahol az éjszaka folyamán áramkimaradások voltak, és tetőket rongált meg a szélvihar a Washington Post beszámolója szerint. A város vezetői arról beszéltek, hogy felkészültek a legrosszabbra is. A területi áramszolgáltató legutóbb arról tájékoztatott, hogy

a vihar sújtotta térségben körülbelül 210 ezren maradtak áram nélkül.

Több ezren elhagyták otthunokat éjjel, hogy meneküljenek a hurrikán elől.

A Mexikói-öböl több száz kilométeres szakaszára adtak ki további figyelmeztetéseket. Harvey várhatóan a part mentén halad tovább, de elképzelhető, hogy a vihar középpontja visszasodródik a nyílt víz fölé. Ott újból felerősödhet a meleg áramlatokból, mielőtt lecsapna a texasi Galveston megyére.

A legfrissebb jelentések szerint a hurrikán középpontja már elhaladt Rockport felett, de még mindig erős széllökésekre kell számítani az áradások mellett a kisvárosban.

Miközben mozgósították a helyi hadsereget, a Nemzeti Gárdát és a Vöröskereszt is készül, hogy a vihar elvonulta után segítsen a rockportiakon, az állatvédők sem tétlenkednek. A viharra készülve folyamatosan gyűjtötték be a tengeri teknősök part mentén lerakott tojásait. Arra számítanak, hogy a vihar következtében számos, nemrég kikelt, és most a Mexikói-öböl hullámait szelő kisteknős is partra sodródik majd. Több száz partra tengeri teknősre számítanak, amelyeket szombat napközben igyekeznek kimenteni.

De nem csak a teknősöket zavarta meg a vihar. Az aligátorok az áradások elől a magasabban fekvő területek felé igyekezve a városokban is felbukkanhatnak az utakon, vagy akár a lakóházak közvetlen közelében. Fort Bend megye seriffhivatala a Twitteren figyelmzetetett mindenkit, hogy az áradás elvonulásáig ne próbálja elzavarni az állatokat.

Ahogy az Origo is megírta, az infrastrukturális és a környezeti károk mellett a gazdaságiak is jelentősek lehetnek. A kőolaj ára már a hurrikán megérkezése előtt elkezdett emelkedni. Texasban több benzinkút is kezd kiürülni, ami szintén jelentős üzemanyagár-drágulást eredményez. Ráadásul az ország olajfinomító-kapacitásának több majdnem fele a Mexikói-öböl partvidékén található.

Az AP jelentése szerint Corpus Christitől Texas városáig

a legnagyobb olajtársaságok már leállították a part menti kitermelést, és evakuálták a személyzetet.