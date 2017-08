Figyelmeztetés nélkül agyonlőnék az Allah Akbart rikácsoló terroristákat

Luigi Brugnaro velencei polgármester az olaszországi terrorveszélyről is beszélt egy konferencián. Egyrészt azt mondta, hogy hatásos és kemény blokáddal kell megvédeni Olaszországot a tengeren érkező migránsok ellen. Másrészt pedig azt mondta: aki Allah Akbart rikácsol, azt figyelmeztetés nélkül agyon kell lőni.

Az olaszországi konferencián a barcelonai szocialista polgármestert is bírálta Luigi Brugnaro. Arról beszélt, amire egyébként a spanyol hatóságok is utaltak, hogy nem volt kellően elővigyázatos Ada Colau, Barcelona polgármestere. Ada Colau szerinte nem a migránsokkal és a terrorizmussal foglalkozik, Spanyolország két legfontosabb problémájával, hanem fő ellenségének a turistákat tekinti. Barcelonában egyébként többször tüntettek baloldali fiatalok a turisták ellen.

A velencei polgármester arról is beszélt, hogy a barcelonai polgármester arra sem volt hajlandó, hogy a nagyobb barcelonai terek szélére cölöpöket tegyen, amelyek megakadályozzák, hogy autóval be lehessen menni a térre. A nizzai muszlim terrorista merénylet után Christian Estori konzervatív polgármester azonnal elrendelte, hogy a legismertebb sétányt, ahol a kamion 87 embert meggyilkolt, cölöpökkel védjék.

Természetesen elvben egy földből kiálló acélcölöpöt is kitörhet egy teherautó, de ismerve a terroristák szellemi képességeit, általában a legkisebb nehézségtől is megfutamodnak. Ahogy mi is megírtuk, a párizsi Stade de France-ban azért nem tudott robbantani 2015-ben az egyik terrorista, mert egy biztonsági őr elzavarta, ugyanis észrevette, hogy van nála egy zsebkés. A biztonsági őrt természetesen nem terroristák ellen képezték ki - az volt pusztán feladata, hogy az ásványvizes üvegekről lecsavarja a kupakokat, és ha esetleg talál valakinél egy bicskát, akkor azt vegye el. És ezen az ellenőrzésen akadt fenn a terrorista. Vagyis, nincs az a legapróbb biztonsági elővigyázatosság, ami ne lehetne hasznos a közismerten végtelenül ostoba terroristák ellen.

Mindenesetre a konzervatív velencei polgármester arról beszélt, hogy nem akarja Barcelona sorsára juttatni városát. Azt mondta, hogy a rendőröknek utasításba fogja adni, hogyha valaki elüvölti magát a Szent Márk téren (Velence legismertebb terén), hogy Allah Akbar, akkor azonnal le kell lőni, mindenfajta figyelmeztetés nélkül. Az olasz rendőrség később azt mondta egy angol napilapnak, hogy természetesen mindent a törvényeknek megfelelően fognak tenni.

Tegnap egyébként Brüsszelben egy szomáliai migráns Allah Akbart rikácsolt, majd egy nagy késsel le akart szúrni két terrorelhárító katonát. A katonák agyonlőtték a terroristát.