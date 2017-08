Már halottjai is vannak Harveynak, de a neheze csak most jöhet

2005 óta nem kellett olyan pusztító hurrikánnal szembenézniük az amerikaiaknak, mint a péntek éjjel Taxasra lecsapó Harvey. Az ítéletidőnek már két halálos áldozata van, és most attól tartanak, hogy Harvey nyomában Houstonban is katasztrofális áradások lehetnek. Sok texasi viszont nem hajlandó elhagyni a lakóhelyét.

Az első halottat Rockportban találták: ez az a texasi kisváros, ahol péntek éjjel elérte a szárazföldet Harvey. Az áldozat szombaton, tűzvészben halt meg otthonában. Egy nő is meghalt szombaton, miután feltehetőleg autójával elakadt egy elöntött utcában Houstonban. Kimenekült az autóból, de utána belefulladhatott a vízbe.

Az áradások ugyanis már Houstont is elérték, amely az Egyesült Államok negyedik, és Texas legnépesebb városa. A hurrikán erősségét pénteken még 4-es szintűre minősítették, de szombatra trópusi viharrá mérséklődött. Harvey mozgása is lelassult, de pont emiatt rengeteg csapadék zúdul az érintett területekre: a jövő hét közepére ez akár a 127 centimétert is elérheti néhány helyen.

Az Országos Hurrikánközpont tájékoztatása szerint Harvey lassan mozog Texas felett, heves esőt okozva, ezért katasztrofális áradásokra lehet számítani a következő pár napban.

A texasi kormányzó, Greg Abbott arról számolt be, hogy Corpus Christiben, amely a hurrikánhoz legközelebb eső nagyváros, már több mint fél méter csapadék esett, a houstoni régióban pedig 40 centiméter – írja a Guardian.

A kormányzó a jhelyi idő szerint szombat délután tartott sajtótájékoztatón megerősítette, hogy drámai áradások lehetnek a térségben. Greg Abbott szerint a legnagyobb veszély az, hogy még egyszer ennyi, vagy akár több eső is eshet Corpus Christi és Houston környékén. A kormányzó a katasztrófahelyzetet is kiterjesztette további 20 texasi megyére, így már 50-ben van érvényben. A sérültekről és az áldozatokról azt mondta, hogy még nem lehet tudni pontos adatokat.

A houstoni régióban több utat elöntött a víz, és a 704 repülőjáratot kellett törölni a George Bush repülőtéren, bár néhány gép később el tudott indulni.

Houston 320 km-re északkeletre található onnan, ahol Harvey elérte a szárazföldet, de pénteken már itt is erős szél és eső volt. Több mint 6,5 millióan élnek a városban és környékén, amely nagyon ki van téve az áradások veszélyének. A hatóságok mégis úgy döntöttek, hogy egyelőre nem evakuálják a lakosságot Houston központjából.

A hatóságok mindenkit arra kérnek, hogy maradjanak otthon, és ne próbáljanak elindulni az elárasztott utakon – írja a Washington Post. A közeli Pasadenában is arra kérték az embereket, hogy ne induljanak útnak.

A vihar jelentős áramkimaradásokat is okozott: szombat délután még körülbelül 300 ezer fogyasztó volt továbbra is áram nélkül.

Annak is fennáll annak a veszélye a meteorológusok szerint, hogy Harvey visszasodródik a tenger felé, és a meleg áramlatok újra felerősítik az erejét. De addig is történelmi mennyiségű csapadék hullhat az érintett texasi településekre, amely akár 49 parti menti folyón okozhat áradást.

A Texas partvidékein élők számára kötelező evakuálást rendeltek el a hatóságok, de sokan nem vettek tudomást erről, és megpróbálják otthonaikban átvészelni a vihart. A Washington Post szerint a meteorológusok a közösségi médián keresztül is igyekeznek figyelmeztetni az embereket, hogy ne gondolják azt, hogy a hurrikán erejének mérséklődésével már túl vannak a veszélyen.