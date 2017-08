Ámokfutó lövöldözött egy amerikai könyvtárban

Két embert agyonlőtt, másik négy könyvtárlátogatót pedig súlyosan megsebesített. A hatóságok szerint nem terrortámadás volt.

Az ámokfutó az állam délkeleti részén, a texasi határhoz közel fekvő Clovis városka közkönyvtárában lövöldözött.

A The Eastern New Mexico News című helyi lapnak Vanessa Aguirre, a könyvár vezetője azt mondta: minden olyan gyorsan történt, bejött egy férfi és azonnal lövöldözni kezdett, először a levegőbe adott le lövést.” A könyvtáros nővel volt a gyereke is, aki azonnal kimenekült az épületből.

A rendőrség körülvette az épületet és letartóztatta az elkövetőt.

A helyi hatóságok a férfinak sem a kilétét, sem az esetleges motivációit nem fedték fel, későbbre ígértek részletes tájékoztatást.