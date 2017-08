Lemásolták a Rubik-kockát, hatalmas per lett belőle

Beperelte a jogtulajdonos azt az amerikai céget, amelyik lemásolta és forgalmazta a Rubik-kockát.

A Rubik-kockát gyártó londoni Rubik's Brand Ltd indított pert az amerikai Duncan Toys anyavállalata ellen, valamint a játékot forgalmazó New Jersey-i Toys "R" Us ellen is.

A londoni vállalat követeli a „Quick Cube" értékesítésének leállítását.

A Duncan termékei 3x3x3-as kockát alkotnak, a Rubik-kocka sajátosságait és külsejét utánozzák, leszámítva a lapok színeit és azt, hogy a kis kockák sarkai le vannak kerekítve.

A Rubik's Band védjegysértés mellett tisztességtelen versenyzéssel is vádolja a Duncant. A londoni vállalat úgy gondolja, hogy azok a fogyasztók, akik a Rubik's Brand játékaira számítanak, csalódnak majd, amikor használni kezdik a Duncan új utánzatait. Ez pedig visszafordíthatatlan károkat okozhat.

A Rubik's Brand az utánzatok megsemmisítése mellett a feltételezett illegális profit megtérítését és az elszenvedett károk háromszorosának kifizetését követeli.

Rubik Ernő találmánya, a bűvös kocka, 1976. október 28-án kapott szabadalmi engedélyt, majd nem sokkal később világméretű játékőrületet indított el. A találmány az 1980-as években több országban az év játéka lett.