Az EBESZ felszólította Ukrajnát, hogy ne utasítson ki külföldi újságírókat

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) felszólítja Kijevet, hogy mondjon le a külföldi újságírók kiutasításának gyakorlatáról - ezt tartalmazza az a levél, amelyet a szervezet sajtószabadsággal foglalkozó képviselője írt Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszternek, és amelynek tartalmát az UNIAN ukrán hírügynökség ismertette.

Harlem Désir levelében azt írta, hogy

az újságírók kiutasítása, illetve beutazásuk megtagadása riasztó és túlzott intézkedés, különösen ha azokról átláthatatlan módon és a fellebbezés lehetősége nélkül hoznak döntést a hatóságok.

Felhívta Kijev figyelmét, hogy az EBESZ tagállamai kötelezték magukat arra, hogy olyan körülményeket teremtenek, amelyek a szervezethez tartozó másik országból hozzájuk érkező újságíróknak megkönnyítik a hivatásukból fakadó kötelezettségeik teljesítését.

Az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint az EBESZ-képviselő már nem először emeli fel a szavát orosz újságírók Ukrajnából történő kiutasítása miatt.

Szerdán az orosz és az ukrán sajtó is beszámolt arról, hogy az ukrán hatóságok kitoloncolták az országból Anna Kurbatovát, az Ukrajnában a Kreml propagandaeszközének tartott Pervij Kanal (Első Csatorna) elnevezésű orosz állami televízió tudósítóját.Olena Hitljanszka, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szóvivője ugyanakkor ostobaságnak nevezte azokat az orosz portálokon megjelent híreket, amelyek szerint a 29 éves újságírónőt előtte elrabolták volna az SZBU emberei Kijevben a nyílt utcán. A szóvivő hangsúlyozta, hogy Ukrajna jogállam, és rendvédelmi szervei kizárólag a hatályos jogszabályok keretein belül tevékenykednek.

Hozzáfűzte ugyanakkot, hogy ez történik mindenkivel, aki megengedi magának, hogy Ukrajna lejáratásával foglalkozzon.

Augusztus 14-én kitoloncolták Ukrajnából Tamara Nyerszeszjant, az orosz állami rádió és televízió tudósítónőjét is. A Pervij Kanal orosz televízió szerdai híradásában emlékeztetett még arra is, hogy Kurbatovához hasonlóan 2015-ben Ukrajnából kiutasították ugyancsak a csatorna megbízásából dolgozó Alekszandra Cserepnyinát és Jelena Makarovát is.

Egyébként a múlt héten az ukrán hatóságok nem engedélyezték a beutazást az El Mundo című baloldali spanyol napilap két újságírójának, Antonio Pampliegának és Manuel Ángel Sastrénak sem.

A kiutasított, illetve kitoloncolt külföldi újságíróknak több évre megtiltották a beutazást. Az SZBU a döntések indoklásaként valamennyiszer azt hozta fel, hogy az említett újságírók olyan tevékenységet folytattak, amely ellentétes Ukrajna nemzeti érdekeivel.