Közel kétmillió embernek kellett elhagynia otthonát a Harvey trópusi vihar miatt Texasban és Louisianában. Sokan önként menekültek el a vihar elől. Az ár kígyókat és aligátorokat sodorhat. A jövő héten újabb hurrikán csaphat le az USA-ra.

Az amerikai szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal jelentése szerint 779 ezer texasit szólítottak fel a hatóságok, hogy hagyja el otthonát, további 900 ezren pedig önként menekültek el a vihar elől. Bár Texas keleti megyéiben és Louisianában változatlanul tombol a vihar és még ezrek menekülnek, Houstonban és környékén apad az áradat.

Houston egyes negyedeibe már visszatértek az emberek, megkezdődött a károk felmérése. A hatóságok járványveszélyre figyelmeztetnek: ahol van is csapvíz, nem fogyasztható, az utcán hömpölygő víz baktériumokkal és nehézfémekkel szennyezett, ráadásul kígyókat és alligátorokat sodorhat a víz.

A láthatatlan ellenség még veszélyesebb

A The New York Times a texasi egészségügyi hivatal szóvivőjét, Porfirio Villarrealt idézte, aki elmondta: a víz mindenütt fertőzött, már a vízbe lépés is komoly veszélyeket rejt. "Folyamatosan óva intjük az embereket, hogy ne gyalogoljanak az áradatban, még ha visszahúzódóban van is, a gyermekeknek pedig ne engedjék meg, hogy a vízben játsszanak. Ez még hetekig így lesz" - fogalmazott Villarreal.

Houstonban és a környékén lévő hat megyében péntek reggelre 44-re emelkedett a halálos áldozatok száma. 19 eltűntet még mindig keresnek.

Áradnak a folyók, újabb hurrikán közelít

A keleti-texasi folyók tovább áradnak. Az egyik város, Port Arthur teljesen víz alá került, ezrek menekülnek a biztonságos menedékhelyek felé. A The Washington Post jelentése szerint a városban elfogyott az élelmiszer. A szomszédos Anahuacban lévő alligátorfarm 350 hüllője kiszabadult és eltűnt az áradatban.

Az országos meteorológiai szolgálat árvízriadót adott ki Arkansas államra és Ohio déli vidékeire is, ráadásul az az Atlanti-óceán felett tomboló Irma hurrikán folyamatosan erősödik. A jövő héten éri el az Egyesült Államok partjait.