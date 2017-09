Németország: több tucatnyi szélsőséges iszlamista a menedékkérők között

Németországban tartózkodik menekültként egy hírhedt szíriai szélsőséges iszlamista csoport csaknem hatvan egykori harcosa - írta a Der Spiegel című német hírmagazin a hétvégi számában.

A szíriai kormányerők és a Bassár el-Aszad elnök rendszeréhez hű civilek elleni válogatott kegyetlenkedéseiről hírhedt csoport több feltételezett tagját szeptember végén bíróság elé állítják Stuttgartban.

Az eljárást azért lehetett elindítani, mert az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat szíriai szárnyaként számon tartott Fatah as-Sám irányítása alatt működő fegyveres szervezet feltételezett tagjai, valamint egykori áldozataik hozzátartozói közül is számosan érkeztek Németországba.

Az áldozatok hozzátartozóinak adatai alapján indított per ismét felveti a kérdést, vajon mennyien lehetnek a szíriai polgárháborúból menedékkérőként Németországba érkezettek között olyanok, akik elsősorban elkövetők, és nem áldozatok - emelte ki a Der Spiegel.