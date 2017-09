Bajor miniszterelnök: Orbán Viktornak igaza van, hogy benyújtotta a számlát

A bajor miniszterelnök szerint érthető, hogy Orbán Viktor benyújtotta a számlát az EU-nak a határvédelmi költségekről, és teljesen logikátlannak tartja, ahogyan a magyar kormányfőt a migrációs politikája miatt bírálják.

Horst Seehofer, a jobbközép CSU vezetője a Passauer Neue Presse című lapnak adott interjút, amelyben kiemelte: nagyon rokonszenvez Orbán Viktorral, és másokkal ellentétben ismeri egész életútját, így a kommunista diktatúra ellen folytatott harcát is, amelyben nagy személyes kockázatot vállalt.

Orbán Viktor „nem az az ördögi alak”, amelynek Európában beállítják - tette hozzá.

Úgy folytatta: Magyarország, Ausztria és Macedónia nagyban hozzájárult a balkáni migrációs útvonal lezárásához, ami Németországban is csökkentette a migrációs nyomást. Sajátos, hogy azzal nincs gond, ha tőlünk távol utasítják vissza a menekülteket, és embertelenség, ha ugyanez a mi határainknál történik meg, ezt a logikát még senki sem tudta nekem megmagyarázni.”

Hangsúlyozta, hogy „éppen azokat bírálják nálunk, akik segítettek nekünk, vagyis különösen Magyarországot, ezért azt mondom, érthető, hogy Orbán benyújtotta a számlát.”

Magyarország fizetési követelésével kapcsolatban azt mondta, hogy a döntéshozók „nem is tudják, milyen nagy segítséget adott a magyar határkerítés felépítése a balkáni útvonal lezárásához.”

Az EU csak „elosztja a menekülteket, és nem védi meg a külső határokat” - tette hozzá Horst Seehofer.

Arra a kérdésre, hogy megpróbálta-e rávenni Orbán Viktort, hogy Magyarország is fogadjon be migránsokat, Seehofer azt mondta: közös feladat meggyőzni a kelet-európai államokat, de nem kell megvárni mindenki hozzájárulását. A nagy országok egyedül is elkezdhetik a migránsok szétosztását maguk között.

Orbán Viktor kormányfő augusztus végén levélben fordult Jean-Claude Junckerhez, a brüsszeli Európai Bizottság elnökéhez, kérve, hogy az EU fizesse ki Magyarországnak a migrációs válság miatt folytatott határvédelem 883 millió eurós (270 milliárd forintos) költségének felét. A bizottság közölte: kész megvizsgálni a magyar kormány kérését, de az EU továbbra sem finanszírozza a határkerítések építését.