Észak-koreai atomválság: gazdasági vagy katonai megoldás jön?

Észak-Korea, állítása szerint, vasárnap sikeresen tesztelt egy miniatürizált hidrogénbombát - ahogy arról mi is írtunk. Szong Jung-mu dél-koreai védelmi miniszter szerint Észak-Korea lecsökkentette a nukleáris robbanófej súlyát 500 kg alá, és így képes lehet azt akár egy interkontinentális rakétára is felszerelni. Szakemberek a robbanóanyag erejét 50 és 120 kilotonna közöttire becsülik. A bomba erejét szemlélteti, hogy az 50 kilotonnás eszköz pusztító ereje háromszor akkora, mint amekkora 1945-ben porig rombolta Hirosimát. Dél-Korea úgy véli, Phenjan további nukleáris kísérleteket tervez.

A mostani nukleáris teszt a hatodik volt rövid időn belül, amit maga Kim Dzsongun rendelt el. Egy hét sem telt el azóta, hogy Észak-Korea ballisztikus rakétát bocsátott fel, amely átrepült Japán felett, és a Csendes-óceánba csapódott. A hónap elején pedig Kim Dzsongun azzal fenyegette meg az USA-t, hogy rakétatámadást fog intézni a csendes-óceáni amerikai sziget, Guam és az ott található légi támaszpont ellen. Vagyis Észak-Korea egyszerre fenyegeti az egyesült Államokat, Dél-Koreát és Japánt.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa legutóbb augusztusban fogadott el újabb szigorú büntetőintézkedéseket Észak-Korea ellen nukleáris és rakétaprogramja miatt. A szankció nyomán Phenjan évi 1 milliárd dollár, vagyis több mint 255 milliárd forint exportbevételtől eshet el. Az új intézkedéscsomag tiltja a szén, a vasérc, a vas, az ólomérc, az ólom, a hal és a tenger gyümölcseinek kivitelét.

Donald Trump is megszólalt a Twitter-oldalán, és azt írta, hogy Dél-Korea is rájött, amit ő már rég megmondott nekik, hogy a megbékítés nem működik, Észak-Korea csak egyetlen dologból ért, az erőből.

Vasárnap Észak-Korea bejelentette, hogy olyan hidrogénbombát tesztelt, amelyet egy hosszú távú rakétához lehet csatolni. Észak-Korea a fentiek során többször is figyelmen kívül hagyta az ENSZ szankcióit, amelyeket a szervezet a nukleáris fegyverek fejlesztésével és a rakéták tesztelése miatt rendelt el ellene.

Dél-Korea ma azt közölte, hogy úgy észlelte, hogy Kim Dzsongun további rakéták, esetleg egy interkontinentális ballisztikus rakéta kilövésére is készülhet.

Az Egyesült Államok arra figyelmeztetett, hogy bármely önmagára vagy szövetségeseire irányuló támadás "hatalmas katonai választ" hozhat maga után.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a közelmúltbeli esetmények miatt ma sürgősségi ülést tart, hogy megvitassák az alábbi kérdésekre adandó válaszokat:

Hogyan kellene kezelnie Észak-Koreát?

Mik a katonai lehetőségek?

Pontosan mi található Észak-Korea nukleáris telepén?

Meg lehet-e becsülni a tegnapi bomba pontos erejét?

A találkozó előtt dél-koreai és a japán vezetők megállapodtak abban, hogy erősebb ENSZ-állásfoglalást erőszakolnak ki.

A dél-koreai védelmi minisztérium egyik tisztségviselője hétfőn úgy nyilatkozott, hogy továbbra is észlelik annak jeleit, hogy Észak interkontinentális ballisztikus rakétát kíván kilőni.

Dél-Korea az újabb provokáció időpontjáról pontosat nem tudott mondani, azonban a mostani szombati nemzeti ünnep, azaz az Északi rezsim megalapításának évfordulója, vagy akár október 10-e, az Észak-Koreában uralkodó Koreai Munkáspárt megalapításának dátuma is ideális lehet ebből a célból.

USA megerősítené a védelmi rendszerét Dél-Koreában

A dél-koreai minisztérium számolt be arról is, hogy az Egyesült Államok törekedni fog arra, hogy egy nukleáris meghajtású repülőgép-anyahajót/hordozót (nuclear-powered aircraft carrier) telepítsen a félsziget tengerére.

Ideiglenesen négy további rakétát helyeznek el az US THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) rakétavédelmi rendszerében, ami a Szöultól délre fekvő Szjungjunál található.

Mind Kína, mind Oroszország erősen tiltakozik a THAAD bővítése ellen. Szong Jung-mu dél-koreai védelmi miniszter figyelmezetett, hogy az Észak-Korea lecsökkentette a nukleáris robbanófejet 500 kg alá, és így képes lehet azt egy interkontinentális rakétára szerelni, ami elképzelhetetlen pusztítást okozhat.

Mi okozta az újabb nemzetközi botrányt?

Vasárnap szeizmológusok felmérték a föld rezgését azon a területen, ahol Észak-Korea vélhetően nukleáris kísérleteket folytatott. Az Amerikai Geológiai Kutatóintézet 6,3 erősségű rezgést állapított meg ezen a környéken. Ezt követően pedig Észak-Korea megerősítette, hogy a hatodik és legerősebb nukleáris tesztjén van túl.



Phenjan ezután közzétette Kim Dzsongunről, a nukleáris kísérlet előtt készült képet, ami az állami média szerint egy új típusú hidrogén-bomba volt. Persze ennek a képnek a hitelessége - mint mindig - kérdéses.



A nukleáris kísérletre Donald Trump amerikai elnök úgy reagált, hogy az "ellenséges" és "veszélyes", és "lator nemzetnek" nevezte Észak-Koreát.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok azt fontolgatja, hogy megszünteti a kereskedelmet az összes olyan országgal, amely Észak-Koreával folytat üzleti tevékenységet. Ez azért is érdekes, mert Észak-Korea a külkereskedelmének 90 %-át Kínával folytatja le.

James Mattis az Egyesült Államok védelmi minisztere azt nyilatkozta, hogy bár az USA minden komoly fenyegésre "hatalmas katonai reakciót, illetve hatékony és elsöprő erejű akciót helyez kilátásba, nem szeretnék az egész észak-koreai népet eltüntetni a föld színéről." A Fehér Ház nyilatkozatában azt is elmondta, hogy Washington megvédi magát és szövetségeseit "a rendelkezésünkre álló diplomáciai, hagyományos és nukleáris eszközök teljes skálájával".

A dél-koreai elnök Mun Dzse-in a tesztet "abszurd stratégiai hibának" nevezte, és sürgette a "lehető legerősebb" választ, beleértve az ENSZ Biztonsági Tanácsának új szankció alkalmazását, így az ország teljes izolációját

Kína és Oroszország a tárgyalás fontosságát hangsúlyozza

Kína hétfőn azt mondta, hogy diplomáciai úton tiltakozott Észak-Koreánál a hétvégi robbantás miatt. Mind Kína, mind Oroszország azt mondta, hogy a válságra csak tárgyalásokonon keresztül születhet megoldás.

A tesztelt bomba becslések szerint 50 és 120 kilotonna között volt. Az 50 kilotonnás bomba is háromszor akkora lenne, mint amekkora 1945-ben porig rombolta Hiroshimát. Ráadásul a hidrogénbombák sokkal veszélyesebbek mint az atombombák, mert míg az atombomba az atomhasadással szabadít fel erőt, addig a hidrogénbomba pont hogy az atomok egyesülésével vált ki pusztitó energiát magából.

Gazdasági szankciók vagy katonai megoldás?

Megszólalt a brit külügyminiszter is. „Tisztában vagyunk vele, hogy a katonai megoldás nem járható út. A dél-koreai főváros, Szöul csak néhány kilométerre van az észak-koreai határtól. A világ egyik legnagyobb hadserege még hagyományos fegyverekkel is komoly károkat tudna itt okozni, ehhez még atomfegyver sem kell. Mi ezért továbbra is a diplomáciai megoldásban hiszünk. Kínának zajlik az észak-koreai külkereskedelem kilencven százaléka, tehát ők képesek nyomást gyakorolni. Azt is tudjuk, hogy Észak-Koreának legfeljebb fél évre elég olajtartaléka van, ezen keresztül is lehet nyomást gyakorolni" – üzente Boris Johnson.

A dél-koreai hadsereg hétfőn egy élő tűzgyakorlattal válaszolt, amit "erős figyelmeztetésnek" szánt Észak-Korea számára - írja a FOX News. A célt az észak-koreai teszt helyétől mért távolságnak megfelelően állapították meg.

A világ most a biztonsági tanács döntésére vár. Képes lesz-e az ENSZ hathatós szankciókkal megállítani Kim Dzsong Un-t. Ha nem (ahogy eddig általában mindig kudarcot vallott) akkor a várható amerikai gazdasági szankciók sikerrel járnak-e vagy az észak-koreai diktátor valóban az atomháború szélére sodorja a világot.