Elfogták az erőszakoló migráns banda mindegyik tagját

Óriási felháborodást váltott ki, hogy az olaszországi Rimini híres strandján egy éjszaka az ott sétáló fiatal lengyel párra rátámadt egy négytagú migránsbanda. A fiút eszméletre verték, a lányt többször megerőszakolták. A brutális erőszakolókat sikerült elfogni, és közben kiderült, hogy a banda tagjai másokra is próbáltak rátámadni korábban, csak azoknak a pároknak sikerült elmenekülniük.

Bár térfigyelő kamerák felvételei álltak rendelkezésre, eltartott pár napig azonosítani a Riminit rettegésben tartó migránsbandát. Mostanra mind a négy gyanúsított rács mögött van, a rendőrség más bűncselekmények miatt már egy ideje számon tartja őket. Ketten marokkóiak, egy droggal kereskedő testvérpár. A harmadik tag nigériai és még nem is nagykorú. A banda negyedik tagja egy 20 éves kongói menedékkérő, aki Facebook oldalán olyan képeket tett közzé, ahol luxusautó mellett, drága ruhákban pózol. Teljesen biztos, hogy nem legális tevékenységgel tett szert annyi pénzre, hogy ezt a fajta életmódot finanszírozza.

Ahogy a médiában megjelent a lengyel pár tragédiájáról szóló tudósítás egy osztrák és egy olasz pár is jelentkezett, hogy ugyanez a banda őket is próbálta becserkészni, de ők idejében vissza tudtak térni az éjszaka is forgalmas tengerparti sétányra. Rimininek óriási kiterjedésű homokos strandja van, ami éjszaka nincsen kivilágítva. A négytagú banda rendszeresen lement „vadászni" a strandra, hogy a romantikázni félrehúzódó párokat bántalmazza és kirabolja.

Csak egyszer jártak sikerrel, de ekkor brutálisan viselkedtek. A 26 éves lengyel fiút üveggel ütötték le, utána pedig addig verték és rugdosták, amíg elvesztette az eszméletét. A szintén 26 éves lány jól sikerült nyaralásuk utolsó estéjén szerette volna még egyszer megnézni a tengert, és az idill egy pillanat alatt rémálommá vált. Mindketten kórházba kerültek, a fiúnak arcműtétre is szüksége volt.

Az is nagy felháborodást váltott ki, hogy egy migránsfogadó központban „kulturális közvetítőként" dolgozó muszlim férfi az eset kapcsán egy Facebook-posztban cinikus megjegyzést tett arról, hogy a férfi számára a szexuális erőszak is tud élvezetet nyújtani.

Szerte Európában számos eset volt már, ahol muszlim migránsok szexuálisan zaklattak európai nőket. Például 2015 szilveszterén Kölnben, ahol sok ezren ünnepelték a szilvesztert az utcán. Közülük 662 nő tett feljelentést, de az elkövetőknek csak töredékét sikerült azonosítani és bíróság elé állítani.