Tokió és Szöul még szigorúbb szankciókat akar

Abe Sindzo japán miniszterelnök és Mun Dzsein dél-koreai elnök egyetértésre jutott hétfőn abban, hogy még szigorúbb ENSZ-szankciók bevezetéséért fognak kardoskodni Észak-Korea ellen az újabb, már hatodik kísérleti atomrobbantás miatt.

A japán kormány közölte: Abe és Mun telefonon egyeztetett, és a japán kormányfő azt mondta, hogy az újabb észak-koreai atomrobbantás „közvetlen kihívást jelent az egész nemzetközi közösségnek”. Alapvető fontosságú, hogy mindenki a lehető legnagyobb nyomást gyakoroljon Észak-Koreára, a többi között egy új, szigorúbb határozat elfogadásával az ENSZ Biztonsági Tanácsában - tette hozzá.

Abe sürgetni fogja Kínát és Oroszországot, hogy tevékenyebb szerepet játsszon ebben. Abe és Mun megállapodott abban is, hogy folytatják a szoros egyeztetést egymással és Washingtonnal az Észak-Korea jelentette veszély elhárítására.

Phenjan vasárnap jelentette be, hogy sikeres kísérletet hajtott végre hidrogénbombával. A kísérleti atomrobbantás már a hatodik és minden korábbinál nagyobb erejű volt, két erős földrengést is kiváltott. Szakértők egyelőre nem tudják kétséget kizáróan megerősíteni, hogy a tesztelt bomba valóban hidrogénbomba volt. Ez utóbbit termonukleáris bombának is nevezik, és jóval pusztítóbb az atombombánál.

Az ENSZ BT már számos alkalommal fogadott el büntetőintézkedéseket Észak-Korea ellen atom- és rakétakísérletei miatt.