Újabb gyilkos hurrikán tart Amerika felé

Az Irma nevű hurrikán az ötfokozatú skálán jelenleg négyes erősségű, ami azt jelenti, hogy a hét folyamán 220 km/h sebességű szélvihar zúdulhat a Karib-tenger szigetvilágára és Floridára. Szerencsés esetben a hurrikán kisodródhat az óceán fölé, de már mindenütt megkezdték a felkészülést a lehető legrosszabb forgatókönyvre is.

Ahogy Rick Scott floridai kormányzó mondta: a legrosszabbra készülünk és a legjobbat reméljük. Florida teljes területén rendkívüli állapotot hirdettek ki. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Florida ugyanúgy számíthat mindenben a szövetségi kormány segítségére, ahogy a Harvey hurrikán által sújtott Texas. Mozgósították a Nemzeti Gárdát, az iskolákat bezárták, törölték a repülőjáratokat. Az emberek kiürítik a boltok polcait, készleteket halmoznak fel otthonra, felkészülnek rá, hogy probléma lehet az áram- és ivóvízellátással. Florida lakói fegyelmezetten és rutinosan készülnek fel a hurrikánra, ami nem ritka jelenség errefelé. Tavaly ősszel a Matthew, miután nagy pusztítást végzett Haitin és Kubában, némileg erejét vesztve 120 km/h erősségű széllel és 30 centiméternyi esővel zúdult Florida keleti partjaira.

A meteorológusok számítógéppel igyekeznek modellezni az Irma hurrikán mozgását, de ezt pontosan megjósolni nem lehet, mert számos tényezőtől függ, például a tenger vizének hőmérsékletétől is. A következő 36 órában derül majd ki, hogy merre halad a hurrikán, de az valószínű, hogy miután végigsöpör a Karib-tenger szigeteinek füzérén: Antigua, Barbuda, Montserrat, St. Kitts, Nevis, Anguilla, Virgin-szigetek, Puerto Rico, eléri Florida déli részét is. Itt található Miami, ahol 2,5 millió ember él 92 négyzetkilométeren (összehasonlításképpen: Budapest közigazgatási határain belül 1,7 millió ember él 525 négyzetkilométeren), és a tengerszint feletti magasság mindössze 2 méter. Szerencsés esetben az Irma hurrikán éppen hogy csak elkerülve a floridai partokat kisodródik az Atlanti-óceán fölé.

A karibi szigetek már nem is reménykednek abban, hogy elkerüli őket a hurrikán, úgy végzik a felkészülési munkálatokat, hogy biztosra veszik a természeti csapást. A gazdasági problémákkal küszködő Puerto Ricónak most éppen nem hiányozna a helyzetét tovább rontó pusztítás, de rendelkeznek egy szerény, 15 millió dolláros alappal hurrikán esetére. Tekintve, hogy a Harvey hurrikán esetében milyen összegekre becsülik az okozott kárt, már előre valószínűsíthető, hogy Puerto Ricónak nemzetközi segítségre lesz szüksége. A Texas felett lelassuló Harvey esetében a több mint 100 centiméternyi eső miatti árvíz okozta az igazán nagy pusztításokat, az Irma esetében 20-30 centiméternyi csapadékra lehet számítani, ugyanis nem fog úgy lelassulni, ahogy a Harvey. Természetesen 30 centiméter eső is komoly károkat okozhat, például földcsuszamlásokat. Amíg a Harveynál az egyhetes esőzés miatt keletkeztek a legjelentősebb problémák, addig az Irmánál a szélvihar következményeitől kell tartani. Ugyanis ez a hurrikán az úgynevezett „zöld-foki" hurrikánok közé tartozik, ilyen volt például a Hugo (1989), a Floyd (1999), az Ivan (2004), amelyek Afrika nyugati csücskénél, a Zöld-foki szigetek környékén keletkeznek, és jellemző rájuk a nagy sebesség, nem szoktak lelassulni.