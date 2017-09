133 ezren követelik Soros György terroristává minősítését

Meghaladta a százezret azon petíció aláíróinak a száma, amelyben arra kérik a Fehér Házat, hogy nyilvánítsa terroristává Soros Györgyöt - adta hírül több amerikai portál is.

A petíció még augusztus 20-án került fel a Fehér Ház We the People (Mi, a nép) című petíciós honlapjára, ahol egy hónapon belül 100 ezer aláírásnak kell összegyűlnie ahhoz, hogy az elnöki hivatal válaszoljon egy-egy állampolgári kezdeményezésre. A Soros Györggyel kapcsolatos petíció aláíróinak száma hétfőre már meghaladta a 133 ezret.

Nem szoktak reagálni

Mint azonban a The Washington Times című jobboldali lap a Soros-ellenes petíciót ismertető cikkében megjegyezte, Donald Trump eddig egyetlen érvényes petícióra sem reagált, pedig volt köztük olyan, amelyet több mint egymillióan támogattak aláírásukkal.

Lázadást szít

A petíció szerint Soros György „szándékosan és folyamatosan megpróbálja destabilizálni” az Egyesült Államokat, és „lázadást szít” az ország és polgárai ellen, „létrehozott és finanszírozott többtucatnyi (talán több száz) szervezetet, amelyek egyetlen célja, hogy az Alinsky-modell szerinti terrorista taktikát alkalmazzák az Egyesült Államok intézményi rendszereinek és alkotmányos kormányának megdöntésére, valamint egészségtelen és illetéktelen befolyásra tett szert a Demokrata Párt egésze és a szövetségi kormányzat nagy része felett”. „Ezért az Egyesült Államok szövetségi kormányának, az igazságügyi minisztériumnak azonnali hatállyal belföldi terroristává kell nyilvánítania Soros Györgyöt, valamennyi szervezetét és munkatársaikat” - olvasható a petícióban, amelynek aláírói egyúttal azt is kérik, hogy Soros személyes vagyonát és a hozzá köthető szervezetek javait is kobozzák el.

Radikális módszerek

A petícióban említett Alinsky-modell utalás Saul Alinsky 1972-ben elhunyt közösségszervezőre, aki Rules for Radicals (Szabályok radikálisoknak) című könyvében foglalta össze a hatalom megragadása érdekében alkalmazható radikális módszereket. A tavalyi elnökválasztási kampányban nem egy republikánus politikus - köztük Ben Carson sebészprofesszor, aki azóta a Trump-kormány minisztere - hangsúlyozta, hogy Alinsky volt a politikai példaképe Hillary Clinton demokrata párti elnökjelöltnek is.

Az elnökválasztási kampányban Soros Hillary Clintont támogatta, anyagilag is.