Szlovénia blokkolja Horvátország OECD-csatlakozását

Szlovénia mindaddig nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy Horvátország csatlakozhasson a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez, az OECD-hez, amíg Zágráb elutasítja a hágai nemzetközi döntőbíróságnak a szlovén-horvát határvita rendezéséről hozott júniusi ítéletét - közölte a szlovén hírügynökség, az STA szerdán, brüsszeli diplomáciai forrásokra hivatkozva.

A horvát külügyminisztérium közleményében meglepettségének adott hangot amiatt, hogy Szlovénia - amely eddig támogatta Horvátország OECD-tagságát - egy kétoldalú kérdés miatt blokkolni akarja azt a folyamatot, amelyet az Európai Bizottság is támogat.

A minisztérium kiemelte, hogy maga a csatlakozási folyamat hosszadalmas és igényes munkát követel, a tagjelölt országok különböző kritériumokat kell teljesítsenek, a horvát kormány pedig már évek óta intenzíven dolgozik azon, hogy megfeleljen ezeknek az elvárásoknak. Hozzátették, hogy ennek ellenére az OECD-tagállamok politikai akarata döntő lehet a meghívó elküldésében.

"A horvát diplomácia brüsszeli kapcsolatain keresztül, valamint az OECD-tagországokkal együttműködve továbbra is azon fog dolgozni, hogy Horvátország csatlakozhasson a szervezethez, amely lehetővé teszi számára a világ hasznos tapasztalatainak és normáinak átadását a horvát gazdaság, a fejlődés, az oktatás és más közpolitikai tevékenység számára - áll a közleményben.

Szlovénia szerdán jelentette be, hogy nem támogatja Horvátországot

Szlovénia a tagországok uniós nagyköveteinek szerdai ülésén jelentette be, hogy nem támogatja Horvátország OECD-tagságát. A szlovén sajtó szerint Ljubljana erről a Bledi Stratégiai Fórumon kedden Angel Gurríát, a OECD főtitkárát is tájékoztatta.

Karl Erjavec szlovén külügyminiszter szerint azzal, hogy Horvátország nem hajlandó végrehajtani a nemzetközi döntőbíróság ítéletét, megsérti a jogállamiságot és nem tartja tiszteletben a nemzetközi jogot.

A szlovén külügyminiszter a kétnapos stratégiai fórumon nem volt hajlandó Marija Pejcinovic Buric horvát külügyminisztert külön is fogadni. A horvát tárcavezető a horvát sajtónak úgy nyilatkozott: Erjavec agresszív és szemtelen.

Pejcinovic Buric úgy vélte: a szlovén vezetés arra használta fel a kétnapos bledi diplomácia eseményt, hogy megvádolja Horvátországot, amiért az nem ismeri el a szerinte "kompromittált bírósági határozatot".

Szlovénia gátolhatja Horvátország schengeni övezethez történő csatlakozását is

Horvát sajtóértesülések szerint Szlovénia nagy valószínűséggel blokkolni fogja Horvátország schengeni övezethez történő csatlakozását is.

Szlovénia és Horvátország között 1991-re nyúlik vissza a határvita. A problémát az okozza, hogy a szlovénok jelenleg csak horvát területi vizeken keresztül tudnak kihajózni a Pirani-öbölből, ezért a határvonal számukra kedvező módosítását kérik. A horvát fél szerint viszont a határt az öböl felezővonalánál kell meghúzni, és így a szlovéneknek továbbra is horvát vizeken kell áthajózniuk, hogy kijussanak a nemzetközi vizekre.

A két ország 2009-ben fordult nemzetközi bírói fórumhoz, Zágráb azonban 2015-ben egyoldalúan visszalépett a döntőbírósági rendezéstől, mondván, Ljubljana megszegte az előírásokat azzal, hogy kiszivárgott hírek szerint lobbizni próbált egy számára kedvező döntésért.