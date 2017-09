Könnyűfegyverrel felszerelt békefenntartók behívását javasolja Putyin

Az ENSZ-békefenntartók mandátuma hat hónapra szólna a Donyeck-medencében egy orosz tervezet szerint.

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy új határozattervezetet javasol az ENSZ Biztonsági Tanácsába, mely arról szól hogy vezényeljenek könnyűfegyverekkel felszerelt ENSZ-békefenntartókat az ukrajnai válságövezetbe az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) missziójának biztonsága érdekében.

Mintegy 600 EBESZ megfigyelő tartózkodik az ukrajnai térségben és már többször támadás érte őket. Áprilisban a szervezet egyik amerikai tagja gépkocsijával aknára hajtott és meghalt.

Az orosz tervezet szerint a békefenntartók kizárólag az EBESZ-misszió biztosításával foglalkozhatnának.

Volodimir Jelcsenko ukrán nagykövet szerint hasonló misszióra az orosz-ukrán határon is nagy szükség lenne, ugyanis e térségben is fgyveresek szivárognak be Ukrajnába.