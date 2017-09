A Le Figaro számolt be elsőként a francia napilapok közül, később a belga televíziók is foglalkoztak a megdöbbentő esettel: a Lidl szabályosan kiretusálta, eltüntette boltjaiban az Eridanous termékekről a keresztet. A képen Santorini szigetének híres ortodox temploma látható, a valóságban természetesen egy kereszttel. De nem a Lidlnél. Ott kereszt nélkül. Azóta kiderült, a termék egész Európában, így Magyarországon is így kapható.

Egy belga fiatalember vette észre Franciaországban, hogy az Eridanous termékein a Lidl üzleteiben a muszakáról, a joghurtról, az olíváról vagy a fetasajtról kiretusálták a keresztet. Görög hangulatot akar árasztani a borító, egybefolyó kék tenger és ég a háttérben, a híres ortodox templom - de kereszt nélkül.

A belga RTL-hez fordult a fiatalember segítségül, akik megkérdezték a Lidl németországi központját: miért tüntették el a keresztet? Azt válaszolták, hogy el akarják kerülni a vallási szimbólumokat és semmilyen más vallású embert nem akarnak megsérteni. És hogy ők tisztelik a másságot, a különbözőséget. Később egyébként írtak egy közleményt, ami szerint a jövőben felülvizsgálják a csomagolásokat.

Mivel Franciaországban a keresztény szimbólumok gyűlölői szinte kizárólag muszlimok, ezért nem kell nagy fantázia megállapítani, hogy ez a gesztus (?) nyilvánvalóan a muszlimoknak szólt.

Főleg azért furcsa ez az ötlet, mert éppen a Lidl forgalmazott év elején egy „Spécial Ramadam” nevű édességet, és a borítón az Évry-Courcouronnes-i mecset látható, természetesen vallási jelképpel, a muszlim félholddal. Úgy látszik, az nem sértette a nem muszlimokat.

A sztálini kommunista diktatúrában volt gyakorlat a valóság ilyen megmásítása, akkor fényképekről a bukott vagy kivégzett egykori harcostársakat retusálták ki. Ha retusálás, óhatatlan felmerül egy magyar példa is, az antiszemita és korrupciós ügyekkel elárasztott Jobbik. Néhány hete Vona Gábor mellől tüntettek el valakit egy fényképen, mert a zavaros múltú pártelnöknek nem tetszett egyik párttársa.

Magyarországon egyébként az újpesti polgármester, Wintermantel Zsolt is felháborodását fejezte ki a Lidl retusálási akcióján, a Facebook-oldalán olvastuk ezzel kapcsolatos gondolatait. A saját blogjában azt is leírta, hogy elment a legközelebbi Lidl-be, ahol lefotózta ugyanezt a terméket - Magyarországon is így, kereszt nélkül forgalmazzák.