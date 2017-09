Éjjel Floridába ér a pusztító Irma hurrikán

Soha nem látott súlyos hurrikánszezon elé nézhet az Egyesült Államok és a karibi térség. Egyszerre három hurrikán pusztít, amire már volt ugyan példa, de olyan súlyos károkra, amik most fenyegetnek, még nem. Az Irma éjjel érkezhet Florida fölé.

Texasban még javában küzdenek a Harvey okozta katasztrófa elhárításán, miközben az Irma szintén régen látott pusztítást okoz egy másik térségben. A hurrikánok erejét ötfokú skálán szokták megadni. Hatos fokozat azért nincsen, mert ha gyorsabb is a szél vagy több is az eső, az ötös fokozat már a teljes rombolást jelenti az ember által lakott területen, ami már nem tud súlyosabb lenni. Irma ötös fokozatban tarolta végig a Karib-tenger kis szigeteit, és bár most négyes fokozatban sújtja Haiti és Kuba egyes részeit, a 300 km/h helyett 250 km/h sebességű forgószélre talán mégis túlzás lenne azt állítani, hogy „enyhébb". Újra az óceán fölé kerülve pedig ismét erősödhet.Mégis sokan maradtak az otthonaikban.

Hurrikánok esetén ugyanis általános jelenség, hogy az elhagyott házaknál megjelennek a fosztogatók. Ezért vannak olyanok, akik inkább az otthonukban maradva próbálják meg átvészelni a szélvihart. A hatóságok mindenütt hangsúlyozzák, hogy az emberélet mentése a legfontosabb. Egy halott ember már nem sokra megy a megóvott értékeivel.

Amerre a hurrikán halad, mindenhol kötelezik a lakosságot, hogy hagyja el az otthonát, és ehhez járműveket és menedékhelyeket is biztosítanak. A kötelező evakuálás sávjának közelében élőknek is azt tanácsolják, hogy éljenek a hatóságok nyújtotta segítséggel. Persze vannak, akik ezt nem fogadják el, az Irmának eddig 18 halálos áldozata van. Köztük az a 16 éves barbadosi szörfös fiú, aki barátaival együtt a hurrikán keltette hullámokat akarta meglovagolni (mint a Holtpont című filmben). A mutatvány nem sikerült, a fiú - akit nagyon tehetséges szörfösnek tartottak - nekicsapódott egy sziklának. Társai próbáltak segíteni rajta, sikerült partra hozniuk, de a mentősök már nem tudták megmenteni az életét.

Richard Branson milliárdost a saját tulajdonában lévő szigeten érte a hurrikán, és úgy döntött a nála vendégeskedő baráti társasággal együtt, hogy menekülés helyett egy különleges óvóhelyen vészeli át a vihart. A milliárdos annak érdekében, hogy a trópusi körülmények között is megfelelően tudja tárolni drága borait betonból építtetett magának masszív borospincét.

Itt vészelték át a vihart. Az Irma nevű hurrikán végigpusztította a Karib-tenger szigeteit, másfél millió embernek okozott eddig szenvedést, de a java még hátra van: becslések szerint huszonhat millió ember életére lesz még befolyással. Az Antigua és Barbuda nevű ország fő szigete Antigua, ide menekítették Barbuda és a többi kisebb sziget teljes lakosságát, ahol kilencven százalékos pusztítást okozott Irma, alig maradt olyan épület, amelyben csak kisebb károk keletkeztek.

A Szent Márton-sziget egyik fele francia, a másik fele holland terület. A kedvelt nyaralóhelyet gyakorlatilag teljesen újjá kell majd építeni. Nagy munka lesz a híres Princess Julianna repülőteret is újra használhatóvá tenni. Ennek van a világon a legrövidebb kifutópályája, az érkező repülőgépek már a tenger felett megkezdik az ereszkedést, a nyaralók számára hátborzongatóan alacsonyan áthúznak egy homokos strand felett, aztán érik el a leszállópályát. A szélvihar és a tenger hullámai a strand homokjával vastagon beterítették a kifutópálya betonját, a strandot pedig elborította a tenger. A Karib-tenger számos szigetén megszűnt az ivóvíz- és az áramellátás, nem működnek a mobiltelefon hálózatok sem.

Pénteken Irma elérte Haiti és Kuba északi részét. Haitin az egyik legnagyobb gond, hogy nincs elegendő rendőr, hogy ellenőrizze, mindenki elhagyta-e a veszélyes övezeteket. A Hispaniola sziget másik államában, a Dominikai Köztársaságban is hasonló nehézségei voltak a hatóságoknak az előző napokban: az emberek egy része nem hajtotta végre az utasításokat. Kubában viszont a polgári védelem kiürítette az ország északi részét. Biztonságos távolságban a hurrikán várható útjától 125 befogadóközpontot alakítottak ki. Emellett arra kérték azokat, akik rokonokhoz, ismerősökhöz tudnak költözni, inkább ezt a megoldást válasszák, hiszen a kubai katasztrófavédelemnek még nem kellett ilyen súlyos helyzetet kezelnie, nem biztos, hogy mindenkinek jut hely a befogadóközpontokban.

Az amerikai National Hurricane Center a hét elején még elképzelhetőnek tartotta azt az optimista forgatókönyvet is, hogy Irma elkerüli Floridát vagy csak a déli partvidékét érinti majd. Mostanra kiderült, hogy holnap a hurrikán végigsöpör egész Floridán, sőt már Georgia állam déli részén is megkezdték az óvintézkedéseket. Az Irmához mérhető erejű hurrikán utoljára az Andrew volt, ami 1992-ben csapott le Floridára. Az amerikai katasztrófavédelem (FEMA) teljesen kiürítette Key Westet. 22.000 ember lakik a Florida partjainál található szigeten. Az észak felé vezető autópályákon tömött sorokban haladnak a járművek, aki csak tudja, elhagyja az államot. A FEMA sportcsarnokokban, iskolákban átmeneti szálláshelyeket alakít ki a rászorulóknak. A Floridában található két atomerőművet leállították, a repülőtereket bezárták. A Nemzeti Gárda hétezer tagja homokzsákokat tölt és gátakat emel belőlük a tengerparton, hogy ezzel is védjék a tengerparti városokat.

2010 óta nem volt rá példa, hogy egyszerre három, már elnevezésre is méltó hurrikán legyen aktív. Irma nyomában már ott jön a négyes erősségű José az Atlanti-óceánon, az útja nehezen kiszámítható, de a szakemberek szerint nem fogja elérni az amerikai kontinenst, azonban újabb veszélyt jelenthet a karibi szigetekre. A Szent Márton-sziget vagy Barbuda esetében pedig sovány vigasz, hogy az Irma pusztítása után Josénak már nem maradt mit lerombolnia.

A Katia hurrikán jelenleg a Mexikói-öböl felett található, nem tartják valószínűnek, hogy Houston és környéke felé venné az irányt, ahol Harvey miatt már így is rettenetes állapotok uralkodnak. Az árvíz lassan húzódik vissza, még akár hetekig is akadályozhatja a helyreállítási munkálatokat. Ha Katia lakott településekre fog lesújtani, azok Mexikó partjain lesznek. Itt az súlyosbítja a helyzetet, hogy csütörtökön tenger alatti földrengés volt és egy lehetséges cunamitól tartanak. Döbbenetes egybeesés lenne, ha Mexikó déli részére nyugat felől cunami érkezne, kelet felől pedig hurrikán.