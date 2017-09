Horvát gazdasági miniszter: Magyarország lépése szokatlan

Szokatlannak és meglepőnek nevezte a horvát gazdasági miniszter, hogy Magyarország bejelentette: nem támogatja Horvátország csatlakozását a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) a MOL-lal kapcsolatos horvát magatartás miatt.

Martina Dalic szerint meglepő, hogy Magyarország két ilyen dolgot összefüggésbe hozott egymással. Hozzátette: biztos benne, hogy a kétoldalú kapcsolatokban sikerül megoldást találni a problémára.

Horvátországnak az a célja, hogy csatlakozhasson az OECD-hez,

ahhoz a szervezethez, amelynek közel az összes uniós tagállam és a világ leggazdagabb országai is tagjai" - mondta a miniszter - aki egyben a kormány alelnöke is -, majd kiemelte: az OECD-tagság fontos, hogy Horvátország még jobban meg tudja erősíteni gazdaságát és felhasználhassa azt a tudást, amelyet a szervezet a tagjainak biztosít.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) pénteken közölte: Magyarország sem Horvátország, sem Románia csatlakozási kérelmét nem támogatja az OECD-be.

Románia esetében a marosvásárhelyi katolikus iskola bezárásával, Horvátország esetében pedig a MOL horvátországi beruházása körül kialakult helyzettel, valamint a MOL vezetőjével szembeni horvát magatartással indokolták a támogatás megtagadását - írta a KKM.

Szlovénia a tagországok uniós nagyköveteinek szerdai ülésén jelentette be, hogy nem támogatja Horvátország OECD-tagságát.Karl Erjavec szlovén külügyminiszter szerint azzal, hogy Horvátország nem hajlandó végrehajtani a nemzetközi döntőbíróság szlovén-horvát határvita rendezéséről hozott júniusi ítéletét, megsérti a jogállamiságot és nem tartja tiszteletben a nemzetközi jogot. "Ezért nem felel meg a követelményeknek" - mondta.