A katari emír kész tárgyalóasztalhoz ülni

Tamím bin Hamad ász-Száni katari emír felhívta telefonon Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörököst, hogy közölje vele, szeretne tárgyalóasztalhoz ülni a Katart érintő öböl menti válság rendezése érdekében - jelentette szombat hajnalban az SPA szaúdi állami hírügynökség.

Mohamed bin Szalmán az SPA híradása szerint örömmel fogadta az emír szándékát, de a telefonbeszélgetés részleteit majd csak akkor hozzák nyilvánosságra, ha a Katart blokád alá helyező Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom egyeztette álláspontját.

Torzított tények

Nem sokkal később Szaúd-Arábia mégis azt jelentette be, hogy egyelőre minden párbeszédet felfüggeszt Dohával, mert Katar "eltorzította a tényeket". A telefonbeszélgetésről ugyanis a QNA katari állami hírügynökség is beszámolt, ám a QNA azt is megírta, hogy a telefonhívás Donald Trump amerikai elnök "koordinációja alapján" jött létre, valamint, hogy az emír és Mohamed bin Szalmán "annak szükségét hangsúlyozta, hogy a válságot tárgyalóasztal mellett kell rendezni az Öböl Menti Arab Államok Együttműködési Tanácsa egységének és stabilitásának megőrzése érdekében". Emellett a QNA arról számolt be, hogy Száni üdvözölte a szaúdi trónörökös javaslatát, hogy "nevezzenek ki két követet, hogy a vitás kérdéseket a két ország szuverenitásának érintetlenül hagyásával lehessen rendezni".

"Ami a katari hírügynökségben megjelent, az a tények további eltorzítása a katari hatóságok részéről" - húzta alá az SPA-nak nyilatkozva egy névtelenséget kérő szaúdi külügyminisztériumi tisztviselő. "A Szaúd-Arábiai Királyság bejelenti, hogy minden párbeszédet és egyeztetést felfüggeszt a katari hatóságokkal, míg világosan nem nyilatkoznak, hogy nyilvánosan tisztázzák álláspontjukat" - írta a szaúdi hírügynökség.

Telefonbeszélgetések

Ezzel párhuzamosan Washingtonban a Fehér Ház közölte: Donald Trump amerikai elnök külön-külön beszélt telefonon a szaúdi trónörökössel, az emírségek trónörökösével és a katari emírrel. Trump felhívta az arab vezetők figyelmét arra, hogy a térség stabilitása és az Irán jelentette fenyegetés féken tartása miatt létfontosságú, hogy helyreállítsák Washington arab partnereinek egységét.

Szaúd-Arábia, az emírségek, Egyiptom és szövetségeseik júniusban szakítottak meg minden kapcsolatot Dohával, és gyakorlatilag blokád alá vonták a Perzsa-öbölben, egy apró félszigeten fekvő országot arra hivatkozva, hogy Katar beavatkozik belügyeikbe, és terroristákat támogat, ezért feltételeket szabtak Dohának, melyek között például az al-Dzsazíra katari hírtelevízió bezárása, és Katar Iránnal fenntartott kapcsolatainak mérséklése is szerepel. Doha visszautasította a vádakat, és elzárkózott az ultimátum teljesítésétől.