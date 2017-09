Kálmán Olga tudja, hogy ki a gazdája

Általános mosolyt keltett az internetes hozzászólások szerint, amikor Simicska tévéjének egyik műsorvezetőnője azt állította Simicska hetilapjában, hogy Simicska nem a főnöke. Annyi mentsége azért legyen Szőllősi Györgyinek, hogy ő egyszer valódi kérdéseket mert feltenni egy Jobbik-vezetőnek. Na, Kálmán Olgát ez a veszély nem fenyegeti, hogy úgy tegyen, Simicska Lajos nem a gazdája. Ő aztán azonnal vigyázzban áll és tisztelettudó közlegényként szalutál.

A Jobbik álbaloldali fordulattal való ügyetlenkedésének új fejezetét jelentette a nyugdíjasgyalázás. Az antiszemita és korrupciós botrányok után nyilvánvalóan nem hiányzott a Jobbiknak, hogy enyhén szólva nem kiemelkedő képességű pártelnökük most éppen az idős embereket kezdje szidni.

De Vona nem gondolkodott, és aljas, alpári hangon írt a nyugdíjasokról. A Jobbikkal szövetkezni próbáló baloldal is megijedt Vona soraitól, hiszen így hogy lesz szövetség, ha a Jobbik tovább gyengül? Ezt a pánikot lehetett érezni Soros blogjának, a 444 kisújságírójának a szorongásán is. Nincs nyugdíjasgyalázás, nem félnek a nyugdíjasok, nem szabadított el indulatokat Vona a nyugdíjasok ellen, nincs baj, nincs baj, nincs baj. Lehet persze ilyesmiket ismételgetni, de valójában senki sem hiszi el.

Még maga a Jobbik sem. Kálmán Olga, a Jobbik-Simicska tévé riportere meg is kapta a feladatot: valahogy tudatosítani kell az emberekben, hogy nem is szidta Vona a nyugdíjasokat, evégből nincs is mitől félniük.

Az már Simicska balszerencséje, hogy az előző munkahelyén is megbukott Kálmán Olga műsorát alig nézik, gyakran fele annyian sem, mint Rónai Egont egy másik ellenzéki csatornán, hasonló műsorban, hasonló időben. Ahogy többször megírtuk: a különbség annyi, hogy ott egy újságíró kérdez.

De nézzük, hogy Kálmán Olga hogy teljesítette gazdája aznapi parancsát. Szorgalmasan, de - mily kár - ügyetlenül. Vagyis, olyan kálmánolgásan.

Két újságíró-vendégével szóba hozta a Vona-féle nyugdíjasbotrányt. Azt akarta belőlük kipréselni, hogy egyetlen nyugdíjas sem fél Vona beszéde miatt, egyetlen nyugdíjast sem bánthattak Vona beszéde miatt, és Vona beszédében nem is volt semmi kivetnivaló. A vendégei jóban vannak Kálmán Olgával, ez látszik, de ennek ellenére sem zaklatta fel őket ez a kérdés. Egyik vendége annyiban azért tekintettel volt Kálmán Olgára, hogy relativizálni kezdte Vona gyalázkodását, de hozzátette, hogy zavaros az egész szöveg, és ez rossz szónokra vall. Vagyis, hogy Vona rossz szónok.

Úúúúú, ezt nem kellett volna mondania. Ekkor már ugrott Kálmán Olga! Gyorsan vendége szavába vágott, hogy ezt nem mondta Vona, nem volt ilyen beszéd, hanem csak írta, a facebook-on. Ha meg nem mondta, hanem írta, akkor már minden más. Sőt, jó szónok is.

A tanulság egyértelmű: Kálmán Olga jelenlétében senki ne merje Vona Gábort szidni. Hiszen neki is, Vonának is ugyanaz a gazdája.