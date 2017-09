Üldözik a legnépszerűbb híradóst, mert megjegyzést tett a migránsokra

Egy hétvégi magazinműsorban megismételte Jean-Pierre Pernaut, a vezető francia kereskedelmi televízió, a TF1 híradós műsorvezetője, hogy „amíg nincs már szabad hely a hajléktalanszállásokon, addig újabb és újabb befogadóhelyeket építenek a migránsoknak”. Ezt először tavaly mondta, egy híradós adás közben. Azonnal feljelentették, a francia médiahatóság kivizsgálta, és elítélte Pernaut mondatait, de a TF1 nem rúgta ki. Most ismét elmondta. Ahogy fogalmazott: nem tett mást, mint újságíróként a munkáját végezte.

A szokásos évi televíziós népszerűség-kutatások szerint Franciaország legnépszerűbb híradós műsorvezetője minden évben Jean-Pierre Pernaut. 42 éve vezeti a TF1 híradóját, és közel 30 éve hétfőtől csütörtökig ő vezeti a déli (egy órakor kezdődő) híradót. Ismertsége 99%-os, vagyis lényegében nincs olyan francia ember, aki ne tudná, kicsoda. És ahogy írtuk, minden híradós közül őt szeretik a legjobban.

Egyrészt hihetetlenül intelligens és kedves ember, másrészt a politikát és a nehéz témákat nagyszerű bevezető szövegeiből (konfjaival) képes a hétköznapi emberek világához közel vinni. Legszívesebben szép tájakról szeret beszélni, többször vezetett be egy politikai hírt úgy, hogy szinte szabadkozott, hogy az időjárás és mondjuk az érdekes mesterségek bemutatása mellett ezzel is kell foglalkozni.

De a migránsválság Pernaut-nak is sok volt. Tavaly levetített a TF1 híradója egy riportot arról, hogy a novemberi nagy hidegben hányan szenvednek az utcán, milyen kevés a hely a hajléktalanszállásokon, sőt valamennyi megtelt. Majd a következő hír arról szólt, hogy migránsszállásokat nyitnak. Pernaut azt mondta: miközben nincs több hely a hajléktalanszállásokon, újabb migráns-befogadóhelyeket nyitnak. És mondta utána a hírt, pontosan, szakszerűen, hogy hol, hány embernek, stb.

Azonnal feljelentették Pernaut. A francia médiahatóság kivizsgálta, és elítélte a műsorvezetőt. Ő azzal védekezett, hogy a munkáját végezte. A két hír kapcsolódik, és ő összekötötte. Az elmarasztalás ellenére a TF1 nem bocsátotta el a népszerű műsorvezetőt.

Most pedig hétvégén meghívták egy magazinműsorba, ahol megkérdezték tőle, megbánta-e, amit mondott. Nem bánta meg, sőt azt mondta, most is így csinálná.

Azóta újabb cirkusz indult - egyelőre internetes hozzászólásokban - Jean-Pierre Pernaut ellen. Igaz, aláírásgyűlést is indítottak a védelmében.