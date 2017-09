Egyre közelebb Magyarországhoz a veszélyes vírusok

Egy trópusi betegség miatt Olaszország jelentős részén, köztük Rómában is megtiltották a véradást. Magyarországon 30 napig nem adhatnak vért, azok akik Ausztriában, Franciaországban vagy Romániában töltöttek legalább egy napot. Horvátországban is felütötte a fejét a vírus, egy 80 éves nőt ápolnak intenzív osztályon. Olaszországban rejtélyes módon a malária is megjelent, a sajtó szerint valószínűleg migránsok hurcolták be.