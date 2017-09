Lopnak és nőket molesztálnak a migránsok Lampedusán

"Bűnöznek, lopnak és molesztálják a helyi nőket a migránsok" - ezt mondta Slavatore Martello, an dél-olaszországi sziget, Lampedusa polgármestere. Ezért az ott működő regisztrációs központ (hot spot) bezárását kérte az olasz belügyminisztériumtól arra hivatkozva, hogy a migránsok veszélyeztetik a közbiztonságot - írta az olasz sajtó vasárnap.

A szigetet június óta vezető Salvatore Martello a hétvégén tartotta első sajtótájékoztatóját, és a Lampedusán található regisztrációs központ bezárását sürgette. A polgármester kijelentette: a hot spot "semmire nem jó", csak Lampedusát veszélyezteti.Salvatore Martello elmondta, hogy a központban jelenleg 180 tunéziai él, akik szabadon elhagyhatják a tábort. Bűnöznek, lopnak, a presszókba járnak berúgni, az utcán a nőket molesztálják" - mondta a mintegy 6 ezer lakosú sziget polgármestere.

Lampedusára a nyolcvanas évek végétől érkeznek migránsok Észak-Afrikából. A szigeten működő bevándorlóközpontot azonban 2015-ben regisztrációs központtá alakítottak át. Volt időszak, amikor tízezren is éltek a táborban, jóval meghaladva a helyi lakosok számát. A táborban gyakori volt a tüntetés, gyújtogatás, ezért többször is kiürítették, és Olaszország más részeire szállították innen a migránsokat.

A sziget korábbi polgármestere, Giusi Nicolini idén UNESCO-békedíjat kapott a migránsok befogadásáért. Azt most ő is elismerte, hogy Tunéziából folyamatosan érkeznek migránsok, akik gazdasági bevándorlóknak számítanak, ezért vissza kell toloncolni őket.