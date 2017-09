Élelmiszerrel segíti az ENSZ a hurrikán sújtotta Kubát

Élelmiszerszállítmányokkal segíti Kubát az Irma hurrikán pusztításai nyomán az ENSZ, mivel a hurrikán termőföldeket, terméseket is tönkretett.

Az ENSZ Világélelmezési Programja a hét végén jelentette be, hogy összesen 5,7 millió dollárt (4,77 millió euró) biztosít az Irma által leginkább sújtott kubai tartományokban mintegy 700 ezer ember élelmezésére.

A szigetországban legalább tízen vesztették életüket a hurrikán pusztításai következtében több mint egy héttel ezelőtt.

A legerősebben sújtott térségek között volt Havanna, Matanzas, Sancti Spíritus és Ciego de Ávila tartomány.

A legtöbb halott a fővárosban, Havannában volt, ahol több mint egyméteres árvíz borított több sűrűn lakott városrészt is. A pusztító szélvihar óriási károkat okozott a mezőgazdasági termésben, több helyütt napokig szünetelt az áramellátás, és épületek tetőszerkezetei semmisültek meg.

Az ENSZ Világélelmezési Program ügyvezető igazgatója, David Beasley a hét végén Havannába látogatott. Sajtóértekezletén a hurrikán példátlan pusztításairól beszélt. Mindezt úgy összegezte, hogy az Irma a 11 millió kubai ellátását nemcsak rövid-, hanem közép távon is nehezíti, ugyanis 60 ezer hektár mezőgazdasági termőföld ment tönkre.

Bejelentette, hogy az elkövetkező időszakban ingyenes élelmiszeradagokat - mindenekelőtt rizst - osztanak szét a lakosság körében.